Habe acredita perfiles asimétricos y parciales para adecuar las nuevas realidades lingüísticas en los puestos de trabajo

El Decreto 19/2024 del Gobierno Vasco abre la posibilidad de actualizar los perfiles a las 150.000 plazas que componen el sector público

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Habe acreditará perfiles asimétricos y parciales, con el objetivo de "adecuarse a las nuevas realidades lingüísticas en los puestos de trabajo" y abrir la posibilidad a las 150.000 plazas que componen el sector público de "actualizar los perfiles lingüísticos y adaptarlos a las funciones y necesidades de cada puesto".

Así lo ha dado a conocer Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha anunciado la puesta en marcha de la modificación de la Orden de 9 de septiembre de 2020, por la que se regula la evaluación y acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera y se fijan los criterios para las convocatorias de subvenciones a estudiantes de euskera adultos.

Bengoetxea ha explicado que esta modificación es necesaria para desarrollar el Decreto 19/2024 de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco, con el objetivo fundamental de "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía en todas las Administraciones y en todo el sector público y profundizar en el uso del euskera".

Según ha relatado, esto "permite a las instituciones públicas establecer perfiles lingüísticos mejor adaptados en puestos concretos y encauzarlos con flexibilidad, siempre de acuerdo con la realidad lingüística de cada entidad".

Así, la vicelehendakari ha señalado que la principal modificación que se realiza en la Orden 9/2020 es "facultar a Habe para que cualquier ciudadano pueda acreditar los nuevos perfiles lingüísticos recogidos en el Decreto en las convocatorias de exámenes de Habe". Para ello, "los procesos de acreditación de Habe se adecuarán a las necesidades de los nuevos perfiles lingüísticos que se están creando y se van a crear en el sector público".

NUEVOS PERFILES

Los nuevos perfiles lingüísticos son dos. Perfiles lingüísticos asimétricos que pretenden adecuar mejor los perfiles lingüísticos a las funciones y necesidades de cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta la realidad de las tareas de los puestos de trabajo de cada institución.

Este perfil lingüístico se otorgará cuando las competencias orales y escritas de un puesto de trabajo sean distintas y, en la mayoría de los casos, se trata de puestos en los que "las competencias orales tienen mayor importancia o peso", como, por ejemplo en el nivel B2C1, es decir, nivel B2 escrito y nivel C1 oral; o nivel B1B2, es decir, B1 escrito y B2 oral.

Por otro lado, se crearán los perfiles lingüísticos parciales, para "facilitar a las personas con discapacidad la acreditación de habilidades lingüísticas adaptándose a sus características". En este sentido y en el caso de las personas sordomudas, se les abre la posibilidad de acreditar su nivel de escritura y lectura en euskera, exceptuando las competencias orales y auditivas.

Por su parte, en el caso de las personas con discapacidades psíquicas, sólo se acreditarán el nivel de comprensión oral y auditivo en euskera. Además, se elimina el límite de tiempo para realizar el examen, para así "poder adaptar mejor el examen a las características de las personas que las realizan".

En su comparecencia, la vicelehendakari ha subrayado que esta modificación de la Orden responde a las necesidades institucionales y de los puestos de trabajo, adaptándose a lo recogido en el Decreto y desarrollando el mismo.

"Queremos dar el mejor servicio público posible a la ciudadanía y garantizar sus derechos lingüísticos, poniendo a las personas en el centro. Continuamos avanzando en el uso del euskera y seguimos y seguiremos desarrollando las herramientas necesarias para ello", ha manifestado.

Además, ha explicado que se realizarán tres modificaciones técnicas en la Orden, vinculadas a la acreditación de todos los niveles en los euskaltegis, siempre que se den las condiciones académicas para ello; a aspectos jurídicos relacionados con el programa de gratuidad para el aprendizaje del euskera; y a la mejora de la eficacia en el proceso de acreditación de las convocatorias de exámenes.

El Gobierno Vasco ha dado inicio al procedimiento de modificación de la Orden y se prevé que se puedan acreditar estos perfiles en la convocatoria de exámenes del próximo otoño de Habe. La vicelehendakari ha señalado que durante este proceso se podrán realizar aportaciones.