Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el Puerto de Santurtzi (Bizkaia)

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han sacado del agua un cuerpo que flotaba en la zona del Puerto de Santurtzi (Bizkaia), después de que sobre la una y media de esta tarde un comunicante alertara de su presencia. A pesar de sacarlo rápidamente del agua, un médico ha confirmado su fallecimiento.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, después de recibir el aviso ciudadano, hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, Ertzaintza, Policía Local de Santurtzi y una ambulancia medicalizada. Efectivos de los Bomberos se han lanzado al agua para sacar al hombre, pero el médico que se encontraba en el lugar ha confirmado la muerte de esta persona.

La Ertzaintza ha realizado la inspección ocular e iniciado la investigación correspondiente para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad del fallecido. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.