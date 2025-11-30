Herido el conductor de un turismo tras chocar contra un camión en Irun y cortada la N-121-A hasta limpiar la vía

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido este domingo a la mañana tras colisionar su vehículo contra un camión en la carretera N-121-A en Irun (Gipuzkoa), que, a las diez y diez de la mañana, permanecía cortada en ambos sentidos hasta limpiar la vía, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido sobre las 8.05 horas en el punto kilómetrico 72 de la citada carretera, en sentido Navarra, cuando, por causas que se desconocen, se ha producido la colisión.

Al lugar se han tenido que desplazar los bomberos para rescatar al conductor del turismo que ha sido trasladado al hospital Donostia. A las diez y diez de la mañana la vía esta cortada en ambos sentidos porque se estaba limpiando la calzada y se desviaba el tráfico por la carretera vieja.