Herido un operario de una subcontrata de Bergé Marítima en el Puerto de Bilbao al golpearle una barra de hierro

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operario de una subcontrata de Bergé Marítima en el Puerto de Bilbao ha resultado herido al golpearle en una pierna una barra de hierro que manipulaba otro trabajador de otra subcontrata, según ha informado Coordinadora de Trabajadores de los Puertos de Bilbao (CTPB), que reclama a la empresa y a la Autoridad Portuaria que adopten "con carácter de urgencia medidas para acabar con la precariedad laboral, la externalización de servicios y para mejorar la formación de los trabajadores".

En un comunicado, Coordinadora ha señalado que el nuevo accidente se produjo ayer, "pocos días después de que una trabajadora fuera arrollada por una máquina elevadora" en el puerto, por lo que resultó herida de gravedad.

Este lunes, durante la manipulación de barras de acero por parte de un trabajador de EPL, la mercancía se movió de la estiba, golpeando en la pierna a otro empleado de SGS. Ambas empresas son subcontratas de Bergé Marítima Bilbao.

El trabajador accidentado fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario donde recibió asistencia sanitaria. El suceso se produjo pocas horas después del homenaje que se realizó a la empleada arrollada por una máquina elevadora y la concentración contra la precariedad laboral, en los que participaron más de un centenar de personas en representación de todos los colectivos que operan en las instalaciones portuarias de Bilbao.

El coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP) y representante de los trabajadores de Bergé Marítima Bilbao, Jónatan Granado, ha instado a la empresa y a la Autoridad Portuaria a "que adopten, de manera urgente, medidas contundentes para solucionar de una vez por todas la precariedad laboral y para acabar con el continuado proceso de externalización de los servicios, así como la falta de formación de algunos de los trabajadores que están operando en el puerto".