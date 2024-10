Los Hermanos Dalton presentan este viernes en vivo en Bilbao su último disco "Viajar En El Tiempo Y Otras Historias"

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo gaditano Los Hermanos Dalton actúan este viernes en la sala Azkena de Bilbao dentro de la gira de presentación de "Viajar En El Tiempo Y Otras Historias", que supuso su regreso al estudio diez años después.

Tal y como informa la promotora organizadora, Muskerra, el concierto, previsto en la sala Azkena, dará comienzo a las 21.30 horas y las entradas cuestan 17 euros en anticipada y 20 en taquilla.

El disco, su quinto de larga duración, contiene 10 temas propios y una versión del "Here Comes the Sun" de los Beatles y salió al mercado este año transcurrida una década de su anterior trabajo, "Revolución".

Los Hermanos Dalton surgieron en San Fernando (Cádiz) en 1991, año en que, tras ganar el concurso de maquetas Pop Rock 91, graban su primer disco "Luces de Hollywood", un mini álbum con 7 versiones de artistas que les influyen, como The Kinks, Lou Reed, Small Faces o Paul Collins.

En 1993 publicaron su primer larga duración, bajo el título "Ya están aquí" y hasta la fecha han lanzado al mercado un total de siete discos de estudio, incluidos dos EPs, más dos directos, uno eléctrico, "Una noche más (2000), que supuso un alto en el camino hasta 2009; y otro en acústico, en 2011, que fue la antesala de su regreso al formato eléctrico ese mismo año y a la formación original, que publicará en 2014 el citado "Revolución".

El grupo toma su nombre de los personajes del cómic de Lucky Luke y está integrado por los hermanos Josema, Jesús y Carlos Gómez Oneto y en la actualidad giran en formato de cuarteto, tras la incorporación de Alberto Dalton (Champagne, Neon Vampire) como guitarrista y voces.

Abrirá la velada como telonero el músico donostiarra Javier Sun, exlíder y fundador del grupo mod guipuzcoano Los Scooters (1984), quien actuará en acústico con guitarra y armónica, formato con el que sigue la senda de Neil Young o Bob Dylan como referentes.