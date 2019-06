La hija del hombre fallecido tras sufrir una agresión el domingo en San Sebastián dice que el agresor está identificado

Publicado 18/06/2019 14:10:26 CET

Familiares y Corporación municipal se concentran en San Sebastián para mostrar su "consternación ante este desgraciado suceso"

SAN SEBASTIÁN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hija de José Luis Lancha, el vecino de Errenteria (Gipuzkoa) de 61 años fallecido el pasado lunes en San Sebastián tras sufrir una agresión cuando paseaba por la capital guipuzcoana, ha afirmado que hay vídeos en los que "le ve perfecto" al presunto agresor.

Lancha ha realizado estas declaraciones a los medios tras la concentración que ha tenido lugar este mediodía junto al Ayuntamiento donostiarra para denunciar este trágico suceso, en la que ha participado junto a sus hermanos Joaquín y Berex, hermanos del fallecido, así como otros familiares y allegados, en la que se han guardado cinco minutos de silencio que han finalizado con un aplauso.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha encabezado la concentración en la que han tomado parte representantes de todos los partidos del Consistorio (PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos). Asimismo, ha estado presente la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, localidad guipuzcoana de la que era vecino la víctima.

José Luis Lancha falleció este pasado lunes como consecuencia de la agresión sufrida a las 10.00 de la mañana del pasado domingo en el barrio donostiarra de Gros, tras haber permanecido ingresado en el hospital Donostia en estado de muerte cerebral. La Guardia municipal continúa con la investigación del caso, en el que aún no se han producido detenciones.

Uzuri Lancha ha explicado que el domingo era el cumpleaños de su padre, por lo que decidió no ir a trabajar a su taller, --es calderero en el taller Talde de Errenteria, del que es propietario--, y dar un paseo hasta la playa de San Sebastián ya que "hacía bueno".

La hija del fallecido, que es anestesista y trabaja en un hospital de Madrid, ha relatado que iba a venir ese fin de semana con su hijo, porque su padre era "un hombre muy trabajador y lo único que le hacía no trabajar era su nieto, que le había cambiado un poco la vida", para así celebrar su cumpleaños, pero "como ya son las vacaciones de los niños dijimos, ya para qué venir este fin de semana, venimos el que viene y le dejamos al nieto".

"Le llamé a las 11.00 horas el domingo y no cogía y pensé, qué raro, porque mi madre nunca coge pero él sí, llamé a casa y tampoco me cogía", ha contado.

Uzuri ha señalado que entonces pensó que sus padres habrían ido a visitar a su abuela, por lo que les llamó más tarde preguntando a su madre por su padre. "Me dijo, ay hija, ¿no te has enterado?", ha recordado visiblemente emocionada.

Al parecer José Luis en su paseo se desvió a "hacer la bonoloto", o la quiniela, "a la única administración abierta el domingo, que está en Gros, en la plaza Vasconia, y en lugar de ir a la playa cruzó para echar la quiniela y se encontró con este desgraciado que le dio por detrás", ha apuntado su hija.

A ello ha añadido que algunos testigos les han comentado que el presunto agresor "le iba por detrás siguiendo", mientras José Luis "le decía, ¡déjame en paz!". A su juicio, él le tuvo que "pegar por detrás", porque "mi padre es fuerte, deportista y atlético, si se lo coge de frente lo mata mi padre a él". Tras señalar que su padre estaba ya pensando en jubilarse y dejarle las acciones del taller a su hijo Joaquín, para "disfrutar del nieto", éste ha insistido en que José Luis era "muy deportista".

"Pensamos que tuvo que darle algún golpe con algún objeto o algo por detrás, porque sino no hubiera caído así, la autopsia lo dirá", pero "un cráneo así no se puede partir, lo dice incluso mi hermana que es médico", ha reiterado, para añadir que confían en la justicia y en la policía para que le encuentren".

Además, ha relatado que tras desconectarle cuando se encontraba en muerte cerebral este pasado lunes al mediodía, algo que hizo su hija, permaneció con vida "15 minutos, cuando los médicos nos dijeron que normalmente duran 30 segundos". "Fíjate si era fuerte", ha destacado.

Preguntados por qué les ha trasladado el alcalde, Uzuri ha explicado que les ha dicho que se han tomado el caso "de forma personal" y que "incluso el concejal ha abierto una instrucción y ha llegado tarde porque estaba andando en bicicleta y le ha parecido ver al asesino". "Se ha parado y le ha seguido pero al final no era", ha apuntado.

Al respecto, ha señalado que hay vídeos, que ella misma ha visto, en los que se le ve "perfecto" al presunto agresor, aunque ha indicado que no le han dejado ver el de la agresión, pese a que ella quería. Según ha indicado, no conocen al presunto agresor aunque lo tiene "grabado en la cabeza".

"No tienen nombre y apellidos pero se le ve perfecto en los vídeos", ha añadido, tras lo cual ha detallado que no pueden facilitar la descripción por encontrarse abierta la investigación.

"CONSTERNACIÓN"

Por su parte, Eneko Goia ha explicado que con esta concentración la Corporación en Pleno ha querido mostrar su "consternación ante este desgraciado suceso" y mostrar "cercanía y condolencia a sus familiares que han tenido esta pérdida", así como una "rotunda condena a este tipo de comportamientos que dan lugar a estas desgracias".

Respecto a la investigación abierta, el alcalde ha explicado que "sigue su curso de forma intensa" pero no puede ofrecer detalles para no "interferir" en la misma. Preguntado por los periodistas sobre la preocupación ciudadana ante sucesos como éste, Goia ha afirmado entenderla, porque "desde el punto de vista de suceso de acontecimientos hemos conocido ya unos cuantos en nuestra ciudad", aunque "desde el punto de vista de la seguridad es cierto que no responden a una pauta común".

"Son hechos aislados que se suman en un periodo temporal breve y que al final nos generan una situación que a todos nos preocupa, desde el punto de vista de la seguridad no tienen una pauta común, son hechos aislados en ese sentido", ha señalado.

ERRENTERIA

Por su parte, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha afirmado que estos son "momentos para estar con la familia y rechazar lo acontecido". "Estamos con la familia en contacto desde ayer y nuestra misión es mostrarles nuestro apoyo y nuestra ayuda para lo que necesiten", ha incidido.

Además, ha informado de que esta misma tarde se hará pública una declaración institucional conjunta de todos los grupos del Ayuntamiento para "rechazar lo que ha ocurrido y trasladarle a la familia nuestro apoyo". El funeral se celebrará este miércoles en la citada localidad guipuzcoana a las siete de la tarde.