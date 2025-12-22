Igorre, Bilbao, Vitoria, Zumaia y Arrasate, localidades vascas que han vendido el 90.693, el tercer premio

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 11:33
BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Igorre, Zumaia y Arrasate son las localidades vascas que tenían a la venta el 90.693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 500.000 euros la serie.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. La Administración número 1 de Igorre tenía asignadas 48 series y tres décimos de este tercer premio, mientras que la administración número 1 de Zumaia tenía una serie a la venta.

Por su parte, la administración número 3 de Arrasate-Mondragón tenía asignados 9 décimos y en otra administración de Vitoria-Gasteiz tenían a la venta un décimo.

En Bilbao, la administración número 1 tenía asignada una serie, mientras que otra administración de la capital vizcaína tenía a la venta un décimo.

