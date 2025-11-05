Inauguradas las nuevas instalaciones de Neiker para investigar patógenos tras una inversión de 5 millones

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Neiker ha inaugurado este miércoles en su sede de Derio (Bizkaia), con una inversión de cinco millones, las renovadas instalaciones de su laboratorio de biocontención de nivel 3 (NCB3), tras una reforma integral que ha permitido ampliar su superficie en 200 metros cuadrados, reforzar las medidas de seguridad y mejorar la eficiencia energética.

El acto de inauguración, ha estado presidido por el Lehendakari Imanol Pradales, y también ha contado con la presencia de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, y la directora general de Neiker, Olatz Unamunzaga, además de representantes de instituciones científicas y de los principales agentes del sector ganadero de Euskadi.

En su intervención, Pradales ha subrayado que, con estas nuevas instalaciones, se da un "importante paso" para asegurar la autonomía estratégica, y garantizar la seguridad integral de Euskadi y también de Europa.

"La renovación de esta instalación de alta seguridad biológica nos sitúa a la vanguardia europea en investigación, vigilancia y control de enfermedades que afectan a la salud humana, animal y ambiental. Porque en Europa existen muy pocos centros que combinan la biocontención y un enfoque integral de 'One Health'", ha añadido. Por ello, ha dado la bienvenida a este renovado centro que, "sin duda, será una referencia internacional".

Imanol Pradales ha destacado que la importancia de las instalaciones NCB3 quedó patente durante la pandemia de la Covid "en la carrera" para encontrar la vacuna.

"Por eso, en un mundo en el que los riesgos biológicos y las amenazas sanitarias son cada vez más complejas y globales, es imprescindible contar con infraestructuras propias que estén preparadas para responder con seguridad y determinación", ha subrayado.

El Lehendakari ha indicado que estas instalaciones actuarán como un "escudo protector" en tres ámbitos complementarios, como son la protección de la salud pública y animal, la seguridad alimentaria y la protección medioambiental. "Hablamos de una infraestructura crítica de seguridad sanitaria para toda la sociedad vasca", ha añadido.

Por su parte, Amaia Barredo ha hecho hincapié en lo que supone el NCB3 para el sector ganadero, y ha destacado que significa contar con las "herramientas científicas de primer nivel" para prevenir y controlar enfermedades que, de otra manera, "podrían afectar gravemente a la producción, la salud animal y, por extensión, a la economía y la reputación de los productos".

Por su lado, la directora general del centro ha subrayado que estas instalaciones les permiten avanzar en la investigación de enfermedades animales de "gran relevancia sanitaria", desarrollar nuevas soluciones y colaborar con otros centros y empresas para generar resultados concretos que beneficien tanto al sector agroganadero como a la sociedad en su conjunto".

LABORATORIO

Este nuevo edificio NCB3 de Neiker se convierte en una instalación única en Euskadi y referente en el Estado y en Europa. Según ha destacado el centro tecnológico, en todo el continente existen muy pocos centros que combinan la capacidad de biocontención para patógenos animales y humanos "con tecnología puntera y un enfoque integral de "Una sola salud" (One Health)".

La remodelación, que ha costado cerca de cinco millones de euros, ha supuesto una ampliación de 200 metros cuadrados y la creación de laboratorios específicos para cada línea de trabajo, junto con nuevas áreas de investigación con animales de laboratorio y grandes animales, diseñadas conforme a los últimos estándares de bienestar animal.

Esta nueva configuración también amplía las posibilidades de cooperación con otros grupos de investigación y empresas. "Estas instalaciones resultan especialmente valiosas para empresas farmacéuticas del sector veterinario, que necesitan ensayar prototipos en animales de grandes dimensiones en condiciones seguras", según ha ha subrayado Joseba Garrido, responsable del Departamento de Sanidad Animal del centro tecnológico.

Entre las mejoras realizadas también se incluyen sistemas críticos redundantes y optimizados, que incrementan la seguridad y la fiabilidad de las operaciones, así como la incorporación de geotermia en la climatización, lo que mejora la eficiencia energética y contribuye a un funcionamiento más sostenible de la instalación.

Neiker ha subrayado que, gracias a esta modernización, "refuerza su atractivo" como socio de referencia a nivel europeo, abre nuevas vías de financiación y optimiza el uso de una infraestructura estratégica para la ciencia y la salud pública.