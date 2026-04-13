Un InfoBilbao detalla la campaña de concienciación para reducir conductas incívicas en el espacio público

Cartel de la campaña de concienciación para reducir las conductas incívicas en el espacio público. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao buzonea desde este lunes 13 de abril un folleto de InfoBilbao del que se distribuirán un total de 150.000 ejemplares y el que se da cuenta de los detalles de la nueva campaña de concienciación dirigida a reducir las conductas incívicas en el espacio público.

El objetivo de la publicación es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos responsables y reforzar el cuidado colectivo de la ciudad, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

La tirada total del InfoBilbao asciende a 150.000 ejemplares, que serán buzoneados en viviendas y distribuidos en centros municipales y oficinas de atención ciudadana.

En este nuevo folleto informativo se da cuenta de los detalles de la nueva campaña de concienciación dirigida a reducir las conductas incívicas en el espacio público.

La iniciativa, enmarcada en el compromiso municipal por mejorar la convivencia, busca sensibilizar sobre la importancia de adoptar hábitos responsables y recordar que el espacio público es compartido, han incidido desde el Ayuntamiento.

COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS

Bajo el lema "No dejes rastro, deja huella", la campaña se desarrollará entre marzo y noviembre y abordará de forma progresiva distintos comportamientos incívicos, como no recoger las heces de los animales, circular por las aceras con bicicleta o patinete o abandonar residuos en la vía pública.

La iniciativa tendrá presencia en autobuses de Bilbobus, mobiliario urbano, medios de comunicación y canales digitales municipales, con el objetivo de llegar al conjunto de la población.

Además de ser buzoneados en viviendas y distribuidos en centros municipales y oficinas de atención ciudadana, el InfoBilbao estará disponible para su consulta en la web municipal, en el apartado "Publicaciones".

La iniciativa responde al compromiso anunciado por el alcalde, Juan Mari Aburto, en el Pleno Extraordinario sobre el Estado de la Villa de 2025.