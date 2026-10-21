Ingresan en prisión cuatro detenidos en San Sebastián por apalear a una persona y agredir a su amigo

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SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro detenidos durante la madrugada del pasado sábado en San Sebastián acusados de apalear a una personas, golpearle con una cadena y robarle un móvil y cien euros, así como agredir a un amigo que intentó socorrerle.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián, los hechos ocurrieron sobre las 3.10 horas del pasado domingo cuando, según las primeras investigaciones, cuatro individuos abordaron a una persona a la que agredieron físicamente. Posteriormente, un amigo del agredido que trató de auxiliarle también fue agredido y recibió un puñetazo en el labio.

Los cuatro presuntos agresores abandonaron el lugar, pero regresaron minutos después y volvieron a atacar a la misma víctima a unos 100 metros del primer punto donde había sido agredido poco antes.

En esta segunda agresión, "le golpearon repetidamente con un palo y una cadena", según testimonios de testigos presenciales. Además, "uno de los implicados amenazó con un cuchillo al amigo que intentó, una vez más, intervenir para detener la agresión".

Desde el Consistorio han indicado que la víctima sufrió lesiones visibles en el rostro y en las extremidades superiores, por lo que recibió asistencia sanitaria y fue trasladada a un centro hospitalario. La persona que trató de ayudarle y que había sido golpeada en la primera agresión no necesitó asistencia sanitaria.

ROBO

La víctima denunció también la sustracción de un teléfono móvil, propiedad de un amigo suyo, y de 100 euros en efectivo. Durante las inspecciones realizadas en la zona, los agentes localizaron una funda de teléfono móvil.

Tras recibir el aviso, la Guardia Municipal donostiarra movilizó varias patrullas para localizar a los presuntos autores, con la colaboración de la Ertzaintza. Las propias víctimas informaron de la zona en la que pudieran hallarse los agresores, que fueron localizados, escondidos, el primero de ellos por la Guardia Municipal, y el resto de agresores por la Ertzaintza.

En las proximidades del lugar en el que fueron localizadas las personas detenidas los agentes localizaron, a su vez, un palo con restos de sangre y una cadena. Todos estos objetos fueron puestos en manos de los investigadores para próximas pesquisas.

Las víctimas y el testigo presencial reconocieron a los cuatro individuos como presuntos participantes en las agresiones. Los agentes procedieron a su detención por su presunta implicación en delitos de robo con violencia y lesiones.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y, posteriormente, tras la vista judicial celebrada este pasado lunes, ingresaron en prisión por decisión del juez.