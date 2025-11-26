Insausti avanza que se van a aceptar propuestas de todos los grupos para "tener un mejor presupuesto" para 2026

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, durante su reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio Ajuria Enea, a 11 de noviembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha avanzado que a todos los grupos políticos les aceptarán propuestas que "completar y tener un mejor presupuesto para el año que viene" en el Pleno para la aprobación de las Cuentas municipales para 2026, que tendrá lugar este jueves. Se trata de la primera vez que el presupuesto donostiarra saldrá adelante antes del mes de enero.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el regidor donostiarra ha apuntado que aceptarán propuestas de Elkarrekin Donostia sobre la implantación de la tasa turística, partidas al PP en torno al mantenimiento y a la mejora de la ciudad. y a EH Bildu propuestas sobre la atención a las mujeres de la violencia machista.

El alcalde donostiarra ha remarcado la importancia, pese a contar con mayoría para sacarlo adelante, de "escuchar al que piensa diferente" y ha opinado que "hay que hacer un ejercicio de generosidad, aceptar que hay propuestas de otros grupos políticos que son positivas".

En esa línea, ha destacado que este jueves San Sebastián va a aprobar el presupuesto "más social de toda la historia del Ayuntamiento con especial énfasis en la construcción de nueva vivienda y mejorar la seguridad de la ciudad".

Preguntado por si busca cambiar algo que no se había hecho en el Gobierno de Eneko Goia, Insausti ha considerado que "cada alcalde tiene su tiempo y cada tiempo tiene un reto de ciudad". "Ahora estamos en otro tiempo y la ciudad hoy tiene otras demandas y a mí me ha tocado hacer frente a la problemática de la vivienda y al empleo de calidad y en eso es en lo que yo me voy a centrar", ha manifestado.

VIVIENDA

Así, en el ámbito de la vivienda ha insistido en la importancia de "alianzas y colaboración para ser más fuertes y más eficientes". En ello ha enmarcado la propuesta del Ayuntamiento en ofrecer al Gobierno Vasco todas las parcelas disponibles en la ciudad para construir más vivienda, como pueden ser las de la cárcel de Martutene cuando finalice el traslado de los reclusos a la nueva prisión de Zubieta.

El alcalde, de este modo, ha apuntado que "el Urumea está siendo durante los últimos años un eje principal del futuro y del crecimiento de la ciudad", y ha citado como algunos ejemplos las nuevas promociones en Ciudad Jardín o el proyecto de los cuarteles de Loyola, donde está prevista la construcción de 1.700 viviendas.

En este último punto, ha confiado en conseguir que el desalojo de los militares del cuartel de Loiola "también se dé lo antes posible y que no tengamos que esperar hasta el tope de fecha para que podamos empezar a soñar con esa nueva parcela".

Insausti ha señalado que el Ayuntamiento "va a sacar un concurso de ideas para ver las posibilidades que nos ofrece toda esa parcela de los cuarteles de Loiola" porque, según ha dicho, "esto no va solo de construir vivienda, esto va de hacer ciudad". "Este año 2026 también vamos a ver cuál va a ser el futuro de Sagüés o el futuro de Illunbe".

REINCIDENCIA

En cuanto a la multi-reincidencia, ha afirmado que no le gusta que "las percepciones y las realidades se hagan bola porque cuanto mayor bola se hacen, mayor se hace el problema y luego tal vez vienen opciones políticas a ofrecer respuestas de forma más populista y demagoga que luego no nos gusta". "Yo prefiero agarrar al toro por los cuernos y hablar claro sobre la situación y si la multi-reincidencia es una realidad en Donostia negarla, es negar la realidad", ha añadido.

Así, ha defendido que el modelo a la hora de gestionar la seguridad de la ciudad es "la combinación entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal" y ha considerado que creo "completar el mapa de seguridad de la ciudad va a ser una muy buena acción", al tiempo que ha destacado la comisaría conjunta que se prevé crear en Egia.

"Tenemos que responder a la realidad de la multi-reincidencia y ahí necesitamos ayuda de otros estamentos para que nos ayuden a gestionar mejor esta realidad", ha asegurado el alcalde, quien ha destacado que San Sebastián ha sido la primera ciudad de Euskadi en estar dentro del sistema SIRAJ, que es "una gran base de datos donde se puede ver estas personas que delinquen una y otra vez, qué perfil tienen y qué ficha tienen".

La Guardia Municipal donostiarra tiene acceso desde la semana pasada a esta base de datos. El alcalde ha apuntado que son 68 los agentes que van a tener acceso y, tal y como ha precisado, ""de momento hemos conseguido que haya una docena autorizados".

"Esto nos va a ayudar mucho más a ponernos en contacto con las policías de otros municipios o incluso de otros países de Europa. Eso es lo que nos va a permitir una mayor colaboración a la hora de gestionar, porque creo que ahora mismo pensar en clave ciudad es limitante y tenemos que mirar a una realidad mucho más amplia, la metropolitana pero también la europea", ha sostenido.

En ese sentido, ha explicado que el sistema va a permitir saber "cuál es la policía a la que le toca responder" y va a ayudar en Fiscalía, "porque aquí lo que viene después es un proceso judicial y no es el mismo el tratamiento a personas que delinquen una y otra vez y no quieren ser parte de de nuestra comunidad, que no quieren convivir en la comunidad de forma sana y natural con nosotros, y lo que genera es un perjuicio a la convivencia y a la seguridad de una ciudad".

Jon Insausti ha reiterado que "no voy a negar ninguna realidad" respecto a la nacionalidad de los delincuentes, al tiempo que ha incidido en que "hay que atajar bien" porque "si hay personas que 15, 16, 17, hasta 20 veces están haciendo una multirreincidencia, lo que también están demostrando es que no quieren convivir con nosotros".

"Tenemos que estar preparados para darles una respuesta y tal vez sea una pena privativa de libertad o la expulsión el camino a seguir. Creo que eso es algo que en nuestro sistema de valores, incluso social, en el que nos hemos habilitado, es una fórmula que está presente", ha asegurado.

Preguntado por la decisión de la Ertzaintza de desvelar de la nacionalidad de los que cometen delitos, ha considerado que "si ha comenzado a dar este dato, también por algo será" y ha defendido el modelo de la Policía autonómica. "Si dar el origen es bueno para luchar contra la delincuencia, contra la reincidencia, para conseguir una ciudad más segura, para que haya un beneficio final relacionado con la seguridad y la convivencia, estoy de acuerdo", ha expresado.

TAXI

El alcalde donotiarra también se ha referido a la problemática del taxi y ha resaltado que la zona de régimen especial donde San Sebastián puede colaborar con el resto de municipios colindantes "ha generado una oferta de 100 taxis más en toda la ciudad". Además, ha apuntado que antes de finalizar el año vamos a tener una reunión con el sector para "ver cómo ha ido este servicio y para valorarlo".

En esa línea, ha señalado que están trabajando con la Diputación Foral una treintena de nuevas licencias. "Antes de que entren otro tipo de operadoras, hablamos de Uber, de Cabify, vamos a hablar sin complejo. Si tienen que entrar, me gustaría que entraran de forma regulada y ordenada a la ciudad, porque en otros lugares han entrado a golpe de sentencia y creo que eso es lo peor que nos podría pasar", ha afirmado.