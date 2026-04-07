Insausti pide a Kutxa Fundazioa que "se replantee" el cierre del Museo Eureka, "necesario y plenamente vigente"

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SAN SEBASTIÁN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha propuesto a Kutxa Fundazioa que se "replantee" el anunciado cierre del Museo de la Ciencia, Eureka Zientia Museoa, de la ciudad, ya que se trata de un proyecto "necesario" y "plenamente vigente", cuya clausura supondrá la "pérdida de todo un referente en la divulgación científica en Euskadi".

En una carta remitida al Patronato de Kutxa Fundazioa y a su presidente, Rafael Amasorrain, recogida por Europa Press, Insausti muestra la "preocupación" que el cierre de Eureka Zientzia Museoa ha provocado entre los donostiarras.

En este sentido, el alcalde donostiarra recuerda que en los últimos años la capital guipuzcoana "se ha consolidado como una ciudad de referencia a nivel internacional por su apuesta firme por la ciencia, el conocimiento y la innovación", una "identidad que ha sido construida gracias al esfuerzo compartido de instituciones, agentes y ciudadanía, en la que Kutxa Fundazioa ha desempeñado un papel activo y relevante".

Así, Insausti destaca en su misiva que, en ese camino, espacios como Eureka, "han sido determinantes para acercar la ciencia a miles de personas, especialmente a las nuevas generaciones, mediante visitas y actividades divulgativas de gran calidad y muy pedagógicas".

Por ello, a su juicio, la decisión de cerrar este espacio museístico, "sin todavía estar activa una alternativa en la ciudad que pueda sustituir el proyecto actual", genera "un profundo malestar entre los donostiarras, así como entre las principales entidades y asociaciones de la ciudad".

Tras reconocer que comparte ese "sentimiento", Insausti ha lamentado que cerrar Eureka supone, además, la "pérdida de todo un referente en la divulgación científica en Euskadi, con un impacto directo en la educación, en el fomento de las vocaciones científicas y en la cultura del conocimiento, tan importantes en estos tiempos".

Para Insausti, este proyecto museístico es "necesario y plenamente vigente" y, por ello, ha solicitado al Patronato de Kutxa Fundazioa que "se replantee esta decisión" y que "adopte cuantas medidas sean necesarias para mantener abierto Eureka, Zientzia Museoa, garantizando su continuidad, al menos, hasta que la ciudad disponga de un proyecto de similar ambición y alcance, como el previsto en Tabakalera".

"SIN ALTERNATIVA"

A juicio del primer edil donostiarra, la capital guipuzcoana "no puede renunciar a un espacio que ha contribuido de manera tan decisiva a consolidar su posicionamiento como ciudad de la ciencia sin alternativa alguna".

Finalmente, Insausti traslada su voluntad de "seguir fortaleciendo la colaboración en iniciativas de interés común en beneficio de la ciudadanía donostiarra".