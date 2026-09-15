El IPC sube en Euskadi un 0,8% en agosto y su tasa anual se sitúa en el 4,5%

Archivo - Puesto de fruta y verdura
Archivo - Puesto de fruta y verdura - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 9:15
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BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado en Euskadi un 0,8% en agosto en relación al mes anterior y un 4,5% en comparación con el mismo mes de 2025. En los ocho primeros meses del año, los precios han crecido un 3,8%.

Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Transporte, con una subida del 3,1%, y Restaurante y Alojamiento, con un 1,3%, son los sectores con mayor incremento de precios respecto a julio, mientras que Vestido y Calzado es donde más han bajado (-0,8%).

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