'Ipuin Kontalariak Auzoz Auzo' vuelve a las bibliotecas y centros municipales de los barrios de Bilbao

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Ipuin Kontalariak Auzoz Auzo' celebra su tercera edición del 9 al 30 de abril, periodo en el que las bibliotecas y centros municipales de los barrios de Bilbao acogerán a las narradoras y narradores participantes, que interpretarán cuentos dirigidos a niños y niñas y también a público adulto.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se trata de una iniciativa enmarcada en la estrategia municipal para promocionar el libro y la lectura especialmente entre el público infantil y el impulso a la oferta cultural en euskera y que, además, se celebra en torno al Día Internacional del Libro, el 23 de abril, como parte de los eventos programados para su conmemoración.

Todos los cuentacuentos se desarrollarán en euskera, salvo tres excepciones: el que tendrá lugar el 16 de abril en la Biblioteca de San Francisco, que será en castellano; el 18 de abril en la plaza del Karmelo, en Santutxu, que se narrará en castellano, euskera, árabe y amazigh; y el relato del 29 de abril, en inglés, en la Biblioteca de San Adrián.

En los centros municipales el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo, mientras que en las bibliotecas es necesaria una inscripción a través del email del propio centro.

El programa 'Ipuin Kontalariak Auzoz Auzo' organiza su actividad en bibliotecas y centros municipales, y se encuadra en Kultura Barrutik, una iniciativa promovida por el Consistorio bilbaino, que ofrece una variada selección de actividades culturales en los barrios de la villa.

La primera cita 'Musika galduaren bila', con Eneko Etxebarrieta, será este próximo jueves en el Centro Municipal de Abando a las 18.00 horas, en euskera, para mayores de 4 años y con entrada libre hasta completar aforo.