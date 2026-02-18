Irun (Gipuzkoa) celebrará el sábado la primera Feria del Corredor, previa a la Media Maratón del Bidasoa

Presentación de la primera Feria del Corredor de Irun - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irun celebrará este próximo sábado la primera Feria del Corredor, previa a la Media Maratón del Bidasoa que se correrá el domingo en la ciudad guipuzcoana. La feria está organizada por el área de Impulso de Ciudad y Promoción Económica del Ayuntamiento, en colaboración con el club Bidasoa Atletiko Taldea (BAT).

Según han explicado desde el Consistorio, la feria nace con el objetivo de "estrechar lazos entre el evento deportivo y el tejido vivo y asociativo de la ciudad". Así, la Plaza del Ensanche albergará a una veintena de expositores locales de comercio y artesanía del municipio, además de las ONGs Tadamun y Asociación Contra el Cáncer del Bidasoa.

La jornada del sábado contará con diversas actividades como la grabación del podcast 'Ser Runner'. Además, la organización ha diseñado un programa de dinamización que incluye música con DJ en directo y un concurso de pintura.

Asimismo, desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas, el BAT contará con una carpa donde facilitará la entrega de dorsales a las personas inscritas en la carrera, tanto en su versión de 10 kilómetros como en la media maratón. Una docena de comercios realizarán un descuento a los participantes que se acerquen con el dorsal a sus establecimientos.