Iturgaiz dice que quiere un acuerdo presupuestario, pero el Gobierno "cierra la puerta y quiere levantarles de la mesa"

Hace corresponsable al PNV del "ataque sin precedentes a la concertada" y critica que el PSE-EE "trague con todo" en la Ley de Educación

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que el grupo PP+Cs desea alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, pero ha censurado que este le "cierra la puerta" y quiere "levantarles de la mesa". Además, ha hecho "corresponsable" al PNV del "ataque sin precedentes a la concertada" y ha criticado que el PSE-EE "trague con todo" en la nueva Ley de Educación.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder de los populares vascos ha afirmado que PP+Cs se presentan a la reunión de este martes por la tarde con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpaizu, "con total voluntad y la mano abierta" para acordar una bajada de impuestos "basada en las necesidades de los vascos que viven en una recesión terrible en sus bolsillos".

"Buscamos un acuerdo de país basado en bajada de impuestos y menor presión fiscal, y nuestra voluntad es invariable en esas cuestiones, porque lo que necesita Euskadi es bajar impuestos como hace el PP allí donde gobierna", ha señalado.

Ante la respuesta del consejero de que "no es el momento y no toca bajar impuestos", ha apuntado que "el momento grave es hoy, no pasado mañana". "Es hoy cuando la gente se plantea si podrá pagar la hipoteca o abrir la persiana de sus negocios. Si ése es el discurso del PNV es que están dentro de un bucle peligroso", ha advertido.

Iturgaiz ha censurado que el PNV y el Gobierno Vasco "se agarren a las Diputaciones para decir que no toca bajar impuestos, porque vienen elecciones", pero, "cuando se apostó por la deflactación, entonces no le importó a Urkullu ir a hacerse la foto con los diputados generales".

"¿Entonces sí y ahora no? ¿Y, si vienen elecciones, para qué nos han llamado? ¿Para qué este sainete? Que hubiese dicho Azpiazu que como hay periodo electoral no se va a hacer ronda con los partidos", ha censurado.

Tras acusar al PNV de pensar "en términos y planteamientos electorales, como demuestran en el tema de los impuestos", ha añadido que PP+Cs desea "llegar a un acuerdo". "Y esta tarde se lo diremos otra vez, pero nos cierran la puerta y quieren que nos levantemos de la mesa", ha indicado.

"JALEO"

Carlos Iturgaiz también ha criticado que "sigue habiendo mucho jaleo, mucho ruido" en torno de la nueva Ley de Educación. Según ha señalado, Azpiazu, el PNV y el Gobierno Vasco han propuesto a PP+Cs "lo que vienen defendiendo en sus programas desde el comienzo de esta legislatura: dar ayudas a las concertadas y más dinero para las haurreskolak".

"Lo que ocurre es que han montado el lío la ultraizquierda y algunos de los aliados del señor Azpiazu. Hicimos unas propuestas que, con total discreción, no las hemos anunciado porque queremos un acuerdo presupuestario, y nos encontramos con esa oferta por parte del Gobierno Vasco", ha dicho, en alusión a la posibilidad de destinar tres millones de euros a las aulas concertadas de 2 años.

Según el líder del PP, "todo lo que sea ayudar a la concertada" resulta "muy beneficioso para la educación" vasca porque su grupo defiende "la pública, pero también la concertada". "Nos encantó la idea, nos gusta, pero salieron los otros, y ya hemos visto cómo está de revolucionado el patio", ha dicho.

Para Iturgaiz, el problema de la Ley de Educación "es que hay un ataque hacia la concertada" porque "quien mueve los hilos del pacto de educación y la batuta de la orquesta es Bildu". "Por eso entra con sordina en estas cuestiones en busca de lo único que quieren, que es un pacto solo PNV y Gobierno- Bildu. Y eso es lo que nos aterra", ha señalado.

A su juicio, existe "un ataque sin precedentes a la concertada" porque "cuando hay un mínimo guiño" hacia ella, "salen a degüello desde Podemos a otros partidos porque no quieren absolutamente nada" con este modelo de enseñanza.

"Lo que ha hecho el Gobierno es esconder la patita que había sacado para decir que iba a subir la cuantía a la concertada. Esa es la demostración evidente de que, desde que se creó el borrador de la ley de Educación, desde el primer momento, hay un ataque hacia la concertada porque quieren que desaparezca desde la ultraizquierda, y el PNV es corresponsable de ello", ha añadido.

PAPEL DEL PSE

Además, ha criticado que, en esta cuestión, el PSE-EE, socio del PNV, "ni está ni se le espera" porque "desde hace tiempo" el PNV tiene en Euskadi "dos planteamientos políticos". "Uno la política de los votos en el Parlamento, donde se aplica el rodillo, donde el PNV tiene al PSE que le lleva el bastón, son sus muletas y vota todo lo que le digan a cambio de poltronas, puestos y sillones. Y luego hacer política nacionalista de país. Y ahí, el PNV va de la mano de EH Bildu", ha manifestado.

Carlos Iturgaiz ha censurado al PSE-EE que "trague con todo". "Ellos mismos han dicho que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo con el tema de educación, que se quedaron perplejos pero, después, ni están ni se les espera, están acurrucados y escondidos. Ese es su papel en Euskadi desde hace mucho tiempo", ha lamentado.