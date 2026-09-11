Itxaso destaca que el TC confirma que la ley estatal de Vivienda y las competencias vascas se "complementan"

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. - IREKIA

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la ley por el Derecho a la Vivienda "no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi", sino como "la confirmación" de que la legislación estatal puede "complementar" las competencias vascas y da "más instrumentos" para actuar ante la emergencia habitacional.

El Ejecutivo Vasco interpuso en febrero de 2024, con el criterio contrario de los consejeros del PSE-EE, un recurso ante el Constitucional contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda al considerar que vulneraba competencias. El recurso --que afectaba a siete artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales--ha sido desestimado por el pleno del TC, según ha anunciado este viernes.

Para el actual responsable de Vivienda en el Gobierno Vasco la resolución "no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi", sino como "la confirmación" de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden "complementarse" para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional.

"El Constitucional confirma algo que desde el Departamento de Vivienda defendimos desde el principio: la Ley estatal de Vivienda no vacía nuestras competencias. Al contrario, nos proporciona nuevos instrumentos para ejercerlas y para intervenir allí donde el mercado por sí solo no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda asequible", ha señalado.

Itxaso ha valorado que la sentencia "confirma ahora que aquella interpretación excesivamente defensiva de las competencias no era necesaria" y, en este sentido, ha considerado que una de las principales conclusiones de la resolución es precisamente la necesidad de "superar una visión exclusivamente defensiva o patrimonial" de las competencias.

En palabras del consejero, "las competencias no están para levantar fronteras entre administraciones. Están para ejercerlas y para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ante un problema de la magnitud de la vivienda, ninguna institución dispone por sí sola de todas las respuestas". "Necesitamos colaboración entre ayuntamientos, Gobierno Vasco y Gobierno de España", ha apelado.

A su entender, el "mejor ejemplo" de esa complementariedad son las zonas de mercado residencial tensionado, una figura, que según ha recordado, incorpora la Ley estatal de Vivienda y que corresponde declarar al Gobierno Vasco a iniciativa y en colaboración con los municipios.

Así, ha destacado que en Euskadi se está desplegando actualmente este instrumento en aquellos municipios que, "de manera autónoma", deciden solicitar su declaración y acreditan la existencia de una especial presión sobre el mercado residencial. La declaración permite activar medidas de contención y regulación de los alquileres, establecer obligaciones específicas para grandes tenedores y aplicar los índices de referencia previstos en la legislación.

"La realidad demuestra que la Ley nos ha dado capacidad de actuación que antes no teníamos. Hoy podemos intervenir con más herramientas sobre mercados especialmente tensionados y proteger mejor a quienes buscan una vivienda en alquiler", ha explicado el consejero.

Por otro lado, Itxaso ha subrayado que "la estrategia vasca" en esta materia no se limita a la regulación de precios ya que la declaración de zona tensionada va acompañada de un plan de acción trianual dirigido a "corregir las causas estructurales que provocan la tensión residencial".

Estos planes incluyen actuaciones para construir vivienda protegida, incrementar el parque de alquiler asequible, movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque existente, desarrollar suelo residencial y adaptar las políticas públicas a las necesidades concretas de cada municipio.

En esta línea, el consejero ha advertido de que "regular sin aumentar la oferta sería insuficiente, pero aumentar la oferta sin actuar sobre situaciones de tensión extrema tampoco resolvería los problemas inmediatos de muchas familias", por lo que es preciso "hacer las dos cosas a la vez".

SEÑALES DE CONTENCIÓN

Itxaso ha resaltado que comienzan a "apreciarse señales de contención y moderación" en la evolución del mercado del alquiler, si bien deberán seguir siendo evaluadas a medida que el sistema alcance un mayor grado de implantación.

"Estamos comprobando que la intervención pública puede amortiguar tendencias de mercado que estaban expulsando a muchas personas de los lugares en los que quieren vivir. Ese es el objetivo: no sustituir al mercado, sino establecer reglas para que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, pueda cumplir también su función social", ha concluido.

En función de los datos aportados por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, el último informe de la EMAL (Estadística del Mercado del Alquiler Libre), publicado en julio, reflejaba que la renta media de los nuevos contratos de alquiler libre bajó en el cuarto trimestre de 2025 en Donostia-San Sebastián (3,7%), Errenteria (4,1%), Irun (3%) y Lasarte-Oria (0,6%), coincidiendo con el primer periodo en el que se aplicaron íntegramente en Gipuzkoa las herramientas previstas para las zonas de mercado residencial tensionado, incluido el Índice de Precios de Referencia.

Según ha destacado, el descenso se produjo, además, sin que el número de viviendas registradas en alquiler se viera "resentido". Euskadi cerró el pasado año con 86.522 contratos de alquiler libre vigentes, "el mayor volumen de la serie histórica".