Itxaso llama a "pisar el acelerador" en modernización del sector de la edificación para impulsar la construcción

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha llamado a "pisar el acelerador" en modernización y productividad del sector de la edificación para impulsar la construcción de viviendas. Además, ha subrayado que la industrialización de la construcción "es una vuelta de tuerca imprescindible, la condición necesaria para la modernización de un sector esencial como es el de la construcción".

Itxaso ha participado este jueves en Idiazabal (Gipuzkoa) en la inauguración del Centro de Industrialización de la Construcción Iparragirre, una nueva instalación que se convierte "en uno de los hitos" del despliegue del Plan Director de Vivienda 2025-2027.

Durante el acto, consejero ha recordado que la situación actual exige "acelerar el ritmo" de producción residencial para atender la demanda. "Euskadi necesitará 96.000 nuevos hogares en los próximos diez años según el INE, lo que obliga a duplicar el ritmo actual hasta las 10.000 viviendas anuales", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que la industrialización "es una pieza estratégica para dar respuesta a esa necesidad desde parámetros de productividad, sostenibilidad y calidad".

En este sentido, ha remarcado que ya existen aplicaciones prácticas que "demuestran el potencial de esta transformación", como los proyectos en madera Kabian, los baños industrializados de Indushouse o las fachadas industrializadas implantadas en promociones de Visesa en Sopela, Eibar, Zarautz, Ortuella y Llodio.

"Son proyectos que demuestran que la transferencia desde la innovación a la producción es posible y que se hace realidad gracias a Eraikal, al Plan de Industrialización de Visesa -que valora en sus pliegos la modulación, la estandarización y la industrialización- y al espíritu innovador y emprendedor del sector, reflejado en iniciativas como este Centro de Industrialización", ha asegurado.

El consejero ha situado el nuevo centro Iparragirre como un ejemplo de la contribución del tejido empresarial vasco a esta transición. "No se trata solo de levantar una planta industrial, sino de crear un espacio para el conocimiento, la experimentación y el desarrollo tecnológico, que fomente la colaboración y el trabajo en red", ha destacado. La empresa promotora, con larga trayectoria en el Goierri, "encarna la combinación de tradición e innovación que requiere el sector para afrontar sus retos", ha añadido.

Finalmente, ha apelado a la "responsabilidad colectiva" en un momento "decisivo" para la vivienda en Euskadi. "Es el momento de pisar el acelerador para situarnos a la altura de los tiempos y de las demandas de la sociedad", ha recalcado, destacando que iniciativas como el Centro de Industrialización de Idiazabal "refuerzan la capacidad del país para avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con las necesidades actuales".

EIZ

Iparragirre Eraikuntzak ha inaugurado en Idiazabal el Centro de Industrialización de la Construcción (EIZ), en un acto en el que han estado presentes, además de Denis Itxaso, el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, el alcalde de Idiazabal, Iñaki Alberdi, y la directora general del clúster BUILDINN, Marta Epelde.

El objetivo del centro es "planificar los proyectos de manera más eficiente, reducir los tiempos de ejecución y mejorar la calidad de las construcciones". Para ello, se han integrado tecnologías avanzadas como la modelización BIM, escáneres 3D, drones y fabricación modular, garantizando "una planificación más precisa, menos errores y una reducción significativa" del impacto ambiental.

Patxi Albisu, director de Iparragirre Eraikuntza, ha señalado que "este centro no es una nueva instalación; es una herramienta estratégica que cambiará de raíz nuestra forma de trabajar. Es un espacio que combina 75 años de experiencia con tecnologías digitales avanzadas y será uno de los pilares de nuestro futuro".

El proyecto ha recibido una inversión superior a 350.000 euros en infraestructuras, equipamiento tecnológico y formación especializada del personal. Además, el centro ha fortalecido la red industrial local mediante la colaboración con empresas como EFZ Egiturak y Txirbil. Además, cuenta con el apoyo técnico del clúster BUILD:INN, y la línea de trabajo

'Elkarrekin Eraikitzen' -liderada por la propia Iparragirre- será una de las claves de la iniciativa. La iniciativa también ha recibido el respaldo de Goieki, con el premio de la categoría 2 del Concurso de Ideas Innovadoras. Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha financiado el proyecto dentro de su programa de fortalecimiento del tejido empresarial del territorio.

El diputado Unai Andueza ha subrayado que la Diputación Foral apuesta por "la economía del futuro" apoyando proyectos como este. "La industrialización no es una opción; es una necesidad estratégica, e iniciativas como EIZ aportan sentido, dirección y eficacia a ese impulso", ha defendido.

Andueza ha incidido en que Gipuzkoa "necesita espacios así, que refuercen las bases de una industria sólida basada en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Este centro demuestra que nuestro tejido empresarial tiene capacidad para transformar el sector y convertirse en un referente".

Finalmente, el alcalde de Idiazabal, Iñaki Alberdi, ha subrayado los beneficios que la iniciativa aportará al municipio y ha resaltado que "contar con un centro como el EIZ en nuestro pueblo es una gran oportunidad económica y social porque generará empleo cualificado, activará la industria local y dará un nuevo posicionamiento a Goierri en el mapa de la construcción avanzada".