La IX Feria de Plantas de los 5 Continentes bate récord con 51 expositores en el Arboretum de EHU

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IX Feria de Plantas de los 5 Continentes que se celebrará este próximo fin de semana en el Arboretum del Campus de Bizkaia en Leioa ha batido récord de participación con 51 expositores confirmados, siete más que en la edición anterior.

La Diputación Foral de Bizkaia organiza, junto con la Universidad del País Vasco (EHU), la IX Feria de Plantas de los 5 Continentes, que cuenta también con el apoyo de los Ayuntamientos de Leioa y Erandio, así como de la Obra Social de BBK.

Este año han confirmado su participación 51 expositores -el pasado año confirmaron 44-, que presentarán sus colecciones de plantas procedentes de los cinco continentes, "la mayoría especies poco conocidas en nuestras latitudes, pero fáciles de cultivar en jardines y balcones", según han explicado los organizadores.

Además de admirarlas, el público tendrá la oportunidad de adquirirlas a precios "competitivos, brindando una oportunidad única tanto para profesionales como para aficionados a la jardinería", han añadido.

UN ENCUENTRO ANUAL

La feria nació en 2015 con el objetivo de convertirse en punto de encuentro entre productores y aficionados, fomentando tanto el intercambio de conocimientos sobre técnicas de cultivo como el acercamiento a especies únicas. Desde entonces, según han destacado la EHU y Diputación, "se ha consolidado como una cita anual de referencia para el público aficionado y profesional".

El Arboretum de EHU, inaugurado en 2008, es un espacio de 19 hectáreas que alberga unos 2.300 árboles de más de 450 especies de todo el mundo. Además de recorrer los expositores, el público podrá degustar productos locales y disfrutar de los senderos del Arboretum.

La feria se celebrará en horario de 10.00 a 19.00 horas este sábado y de 10.00 a 18.00 horas el domingo. La entrada es gratuita y se habilitarán dos aparcamientos en las inmediaciones. Además, habrá un servicio de autobuses gratuitos de lanzadera desde las estaciones de metro de Astrabudua y Leioa hasta el campus de EHU, tanto sábado como domingo, con salidas cada 30 minutos desde las 9.30 horas.

La Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco han invitado a toda la ciudadanía a acercarse y disfrutar de "este evento único, que une botánica, sostenibilidad y ocio en un espacio natural privilegiado".