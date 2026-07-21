Janus Lester, Neomak, Latzen, Amparanoia y Cuatro Pesos de Propina actuarán en las fiestas de Hondarribia - AYUNTAMIENTO HONDARRIBIA

SAN SEBASTIÁN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Janus Lester, Neomak, Latzen, Amparanoia y Cuatro Pesos de Propina serán algunos de los artistas que actuarán el próximo mes de septiembre en las fiestas de la localidad guipuzcoana de Hondarribia. El cartel de este año reúne una amplia variedad de estilos musicales y expresiones culturales que van desde el rock, ska, fusión, pop, música electrónica, romerías hasta las rancheras, entre otros.

El Ayuntamiento guipuzcoano ha presentado este martes la programación musical que tiene como objetivo "volver a ofrecer una programación variada, de calidad y equilibrada, pensada para todos los públicos y edades, dando oportunidades a los grupos locales y, al mismo tiempo, acercando a la ciudad artistas destacados tanto del País Vasco como del ámbito estatal e internacional".

En palabras del concejal de Cultura, Ortzi Alonso, "la programación de las Fiestas Patronales la construimos con el pueblo y para el pueblo. Por eso hemos trabajado en colaboración con los agentes culturales para elaborar una programación dirigida a todas las generaciones y públicos".

"Actuarán grupos de Hondarribia, pero, al mismo tiempo, también subirán al escenario artistas destacados del País Vasco, del Estado y del panorama internacional. Nuestro propósito es que las fiestas se conviertan en un punto de encuentro cultural y en una experiencia compartid", ha señalado.

Entre los nombres más destacados figuran Janus Lester, "una de las voces más representativas de la nueva generación del pop vasco"; Amparanoia, pionera de la música de fusión en el Estado; Neomak, uno de los proyectos "más exitosos" de la música vasca actual; Latzen, que regresa a los escenarios con su característico sonido de rock vasco; y Cuatro Pesos de Propina, grupo de referencia de la escena uruguaya de ska y reggae. Junto a ellos, la representación hondarribiarra correrá a cargo de Paramoundras y la electrotxaranga Zker Band.

Así, el 4 de septiembre en Benta actuarán Skabidean y Paramoundras,y el día 5 en el mismo escenario será el turno de Amparanoia y los catalanes Ke Te kalles. El día 6 tomarán el relevo Janus Lester y DJ Siwanaba. El 8 de septiembre, día grande de las fiestas del municipio, actuarán los uruguayos Cuatro Pesos de Propina, y el día 9 la banda de rock Latzen en Benta y el grupo Me Vale Madre traerá el ambiente festivo de las rancheras y la música popular mexicana a Arma Plaza.

Finalmente, el 10 de septiembre los conciertos en Benta estarán protagonizados por Neomak y Trikizio, y en Portua la electrotxaranga hondarribiarra Zker Band animará las calles con música y ambiente festivo durante Arrantzale Eguna.