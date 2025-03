Jauregi lamenta que los nuevos aranceles de EEUU "impactarán" en la automoción vasca y anuncia nuevas medidas de apoyo

Cree que la apuesta por el vehículo eléctrico "no está funcionando" y apuesta por "nuevas fórmulas sin renunciar al objetivo 0 emisiones"

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha lamentado los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos a los automóviles, que considera "una vuelta de tuerca" más en su "caótica guerra comercial" y que va a "impactar" en el sector vasco de automoción. En este marco, ha explicado que esta misma tarde se volverá a reunir el Grupo para la Defensa Industrial y se espera anunciar nuevas medidas de apoyo.

Durante su intervención en un encuentro sobre 'Desafíos del Sector de Automoción' en el AIC-Automotive Intelligence Center de Amorebieta, en Bizkaia, Jauregi ha valorado la importancia del sector de automoción en la economía vasca.

Tras advertir de que "la incertidumbre es ya lo único que se puede dar por seguro" en el actual contexto global, ha aludido a la nueva "vuelta de tuerca" en la "caótica guerra comercial que ha desatado" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia al establecimiento de un arancel del 25% a todos los coches fabricados fuera de su país.

El consejero ha admitido que "está claro que Europa va a sufrir el impacto de estos aranceles" y que, por ello, se debe "estar preparados para nuevas medidas económicas erráticas y contradictorias".

Tampoco en Euskadi, "una nación industrial y exportadora", según ha advertido, se es "ajenos a estos impactos". En este marco, ha recordado que esta misma tarde se volverá a reunir al Grupo para la Defensa Industrial, en el que se lleva algunas semanas trabajando para analizar "cómo hacer frente a la guerra comercial y proponer medidas de apoyo" a la industria vasca.

Jauregi ha señalado que los nuevos aranceles van a impactar en el sector de la automoción, que es "una industria fundamental" para la economía vasca. En este sentido, ha destacado que ACICAE - el Cluster de Automoción de Euskadi representa a 300 empresas que en 2023 facturaron "una cifra histórica" que superaba los 25.000 millones de euros y suman 740 plantas productivas a nivel internacional, con más de 140.000 personas empleadas y una aportación a la I+D "muy significativa".

En palabras del consejero, "la automoción es un buen ejemplo de lo que representa la industria para nuestro país: genera bienestar, progreso, riqueza y puestos de trabajo de calidad". Por ello, ha subrayado que, ante el "panorama de incertidumbre global, nuestra apuesta es por más industria, mejor industria y menos emisiones".

Asimismo, ha remarcado que el futuro de Euskadi "va ligado al de Europa". "Como europeos tenemos que levantarnos del sofá y ponernos a trabajar para defender a nuestra industria. Como recientemente decía el expresidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, 'Trump nos obliga a los europeos a poner nuestro destino en nuestras propias manos'", ha señalado.

Así, ha remarcado que "el destino es una reindustrialización de Europa donde Euskadi es tierra fértil para atraer nuevas apuestas industriales". "Ahí está nuestro reto, y ahí está también nuestra oportunidad", ha planteado.

COCHES NUEVOS CON MENOS EMISIONES

Por lo que respecta al sector de la automoción, ha apuntado que afronta "retos importantes", el principal de ellos el de la descarbonización, "con un compromiso ambicioso en este sentido en el horizonte".

Según ha indicado, "hasta ahora, la apuesta europea ha sido el vehículo eléctrico, pero no está funcionando. La gente no es que no esté apostando por el eléctrico al comprar un coche nuevo, es que está apostando por uno de segunda mano. Y un parque móvil con coches antiguos no contribuye a la descarbonización".

Por ello, ha incidido en que es preciso "ser capaces de ofrecer nuevas fórmulas sin renunciar a nuestro objetivo de cero emisiones", para el que "el camino es la neutralidad tecnológica". Así, ha abogado por "una combinación de tecnología que va desde la mejora de combustión, la hibridación, o el vehículo eléctrico, hasta la incorporación del hidrógeno o los combustibles renovables, entre otros".

También ha apelado a "ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generen menos emisiones", a la vez que "apoyar al sector de la automoción". Según ha avanzado, se prevé que esta tarde se anuncien nuevas medidas en este sentido.

"Lo tenemos claro. Ante la incertidumbre que se va extendiendo y que amenaza con lastrar nuestra competitividad y exportaciones, a nosotros, como líderes, nos toca ofrecer seguridad y certidumbre", ha remarcado.

Jauregi ha concluido su intervención recordando que "la industria y tejido empresarial se enfrentan a un camino lleno de baches", por lo que "ahora es cuando toca liderar". "Toca agarrar fuerte el volante, anticiparse a las curvas, y animar a nuestra gente a que trabajen a una para salir más fuertes, si cabe, de este periodo de incertidumbre", ha subrayado.