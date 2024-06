JJpD ve "razonable" plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial" si el CGPJ no se renueva en junio

Cree que la "falta de ansiedad electoral" puede facilitar un acuerdo para renovar el CGPJ, que debe "dimitir inmediatamente"



BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Juezas y jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, considera "razonable" plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial si no hay acuerdo para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces en junio. Además, ha afirmado que la "falta de ansiedad electoral", tras los comicios europeos, puede facilitar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que debe "dimitir inmediatamente"

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Rodríguez ha calificado de "desastre" que el CGPJ lleve en funciones durante más de cinco años y "no es razonable" que uno de los tres poderes de Estado esté "desgobernado desde hace un lustro".

El responsable de la asociación judicial ha asegurado que "la instrumentalización que se hace de la justicia por los partidos políticos" lo que transmite es una "imagen negativa" de la justicia, aunque reconoce que también existen algunas resoluciones judiciales un tanto extravagantes".

A ello se une que, además, hay "una actitud generalizada en según qué sectores de convertir "un problema puramente político", como es la decisión sobre la ley de amnistía, "en un problema judicial". Rodríguez ha indicado que, por tanto, "se junta un cóctel realmente negativo para la imagen de la administración de Justicia".

A su juicio, las consecuencias de la no renovación del CGJP causan, por una parte, una "enorme desilusión" dentro de la Justicia porque no funciona un órgano que debería "liderar las mejoras" de esta Administración. "No funciona porque no lideran, están a otras cosas, fundamentalmente a ser cajas de resonancia de intereses partidistas", ha añadido.

Ante el ultimátum dado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al PP para renovar este mes el CGPJ, ha indicado que, en principio, estas "expresiones son muy periodísticas" pero no cree que refleje la realidad.

A su juicio, el presidente del Gobierno lo que dijo "es una cosa muy razonable" y es que se llevan más de cinco años en funciones y "esto hay que solucionarlo ya".

Según ha añadido, la razón de "acabar antes del mes de junio" se debe a que "fundamentalmente ahora se abre un espacio de oportunidad que es consecuencia de que han terminado los procesos electorales y de que la ansiedad electoral, que dificulta tanto el llegar a acuerdos, ha desaparecido". "Bueno, vamos a aprovecharla y vamos adelante", ha señalado, en referencia al planteamiento de Pedro Sánchez.

No obstante, ha asegurado que también ve "razonable" decir que, si al final de junio no se consigue, se va a "plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Por otra parte, considera lógico modificar las competencias de nombramientos de miembros del TS por parte del Consejo y ha señalado que todas las asociaciones judiciales han pedido que se reduzca el nivel de discrecionalidad que puede utilizar el CGPJ para hacer las designaciones de los órganos más importantes.

Por lo tanto, cree que todo lo que sea "objetivar méritos" e incrementar la transparencia del proceso es positivo porque contribuye a que no se presente la política de nombramientos "como una política de cesión a los partidos políticos" y eso es "un paso adecuado".

DIMISIÓN

En su opinión, todos los miembros del CGPJ deberían haber dimitido y "haberlo hecho hace cinco años". El portavoz de JJpD cree que se da "una situación completamente anómala" que desaparecería si todos los integrantes del Consejo "dimitieran inmediatamente", por lo que cree que ellos también tienen responsabilidad.

A su juicio, hay "muchas responsabilidades", también la de los presidentes de las Cortes, del Congreso y Senado, por no convocar los plenos y hay una "responsabilidad fundamental", que es la del partido "que lo bloquea, que es el PP".

En su opinión, este partido lleva "una política muy extensa de excusas de lo más diverso" y "no da el paso fundamental", que es que, "a través de un gesto de responsabilidad institucional", permita que uno de los tres poderes del Estado vuelva a tener gobierno.

Cuestionado por las razones del PP, ha manifestado que cada uno tiene "sus explicaciones" pero lo cierto es que "ahora mismo, la mayoría conservadora está sirviendo para amplificar los mensajes de esas tesis partidistas ante la opinión pública".

"Da la impresión de que el grupo mayoritario de vocales conservadores del CGPJ son una especie de tercera cámara, de tercer grupo parlamentario, porque se está utilizando el Consejo con esa finalidad", ha explicado.

LEY DE AMNISTÍA

Edmundo Rodríguez, que ha recordado su rechazo a las manifestaciones de jueces a las puertas de los juzgados porque se iba a aprobar la Ley de Amnistía, ha indicado que fue un "error" porque se corre el riesgo de transmitir que "hay un determinado posicionamiento político de la judicatura".

Sobre la aplicación de esa ley, ha indicado que los jueces tienen que aplicarla porque es "una ley vigente". Rodríguez se ha mostrado convencido de que, en la mayoría de los casos, "en casi todos los que se lleven en Cataluña", se va a producir "una aplicación casi inmediata". Según ha agregado, habrá asuntos "más problemáticos porque cada hecho es distinto".

"Quiero decir que cuando se habla, por ejemplo, de si hubo terrorismo Si se entiende que lo que pasó en Cataluña, estirando mucho los tipos penales, es terrorismo, evidentemente lo que sucederá es que no será de aplicación la ley de amnistía. Otro tanto sucede con la malversación.

¿Hubo o no hubo malversación? Porque no es un hecho amnistiable", ha explicado.

Ante la resistencia de un grupo de fiscales a aplicar la ley, Rodríguez Achútegui ha llamado a actuar "con rigor jurídico" ya que "existe un mecanismo para determinar, cuando existen discrepancias entre las órdenes que se dan por la Fiscalía General y la opinión de un grupo de fiscales sobre cómo proceder". "Se va a convocar una junta, se decidirá y la última palabra será del fiscal general del Estado", ha señalado Rodríguez, que cree que, en todo caso, lo esencial es "lo que decida el Tribunal Supremo".

Por otra parte, preguntado por qué se acepta una denuncia basada en "recortes de titulares" en referencia al caso de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha afirmado que lo que ha ocurrido es que no se aplicó completamente la jurisprudencia.

Edmundo Rodríguez ha recordado que la Audiencia Provincial le dijo al juez instructor que había dos temas en los que no podía entrar, porque no existía ningún indicio que justificara su actuación, y ha añadido que la Fiscalía Europea ha intervenido y le ha reclamado el procedimiento, pero hasta ahora "no lo ha entregado".

En relación al papel que tienen las acusaciones populares, ha indicado que, aunque hay "posibilidad de abuso del proceso" y de que "grupos claramente antidemocráticos traten de utilizarlo como instrumento de la vida política", también ha destacado que, en ocasiones, las acusaciones populares "han dado lugar a que se pudieran perseguir delitos que de otro modo no hubieran sido sancionados" como en el caso de las torturas.

Por otra parte, ha insistido en que se debe actuar "con rigor" porque hay ejemplos, como el que ocurrió con Podemos, en los que "un proceso se utiliza de forma espuria sin atender las finalidades que realmente debería perseguir".

"El caso de la persecución de Podemos ha sido clarísima, todos los procedimientos que se han iniciado contra este partido han sido archivados", ha apuntado Rodríguez que ha señalado que no hay que descartar que "algún día", se produzca la posibilidad de que, en este tipo de casos, alguien reclame responsabilidad civil "a quien haya permitido ese abuso del proceso".