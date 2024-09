John Crowley clausurará con 'We Live in Time' la Sección Oficial de la 72 edición del Festival de San Sebastián

Los actores Andrew Garfield y Florence Pugh protagonizan We Live in Time (Vivir el momento)

SAN SEBASTIÁN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta John Crowley clausurará con 'We Live in Time ('Vivir el momento'), en estreno europeo, la Sección Oficial de la 72 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre. Los actores Andrew Garfield y Florence Pugh protagonizan este drama romántico programado fuera de concurso.

Desde el certamen donostiarra han recordado que Crowley (Cork, 1969), director de cine, teatro y televisión debutó en el largometraje con 'InterMission' (2003), incluido en la sección New Directors del Festival.

El autor irlandés realizó después trabajos como 'Boy A' (2007), en el que ya dirigió a Andrew Garfield, o 'Is Anybody There?' ('¿Hay alguien ahí?', 2008), 'Closed Circuit' ('Circuito cerrado', 2013), 'Brooklyn' (2015) y 'The Goldfinch' ('El jilguero', 2019). También ha sido director en series como 'True Detective', 'Modern Love' o 'Life After Life' ('Una y otra vez').

Escrito por Nick Payne, el guion de 'We Live in Time' ('Vivir el momento') muestra una serie de pasajes de la vida en común de Almut (Florence Pugh) y Tobias (Andrew Garfield), una pareja que aprende a apreciar cada instante del camino por el que transita su historia de amor.

Andrew Garfield dio sus primeros pasos como actor de largometrajes en 'Lions for Lambs' ('Leones por corderos', Robert Redford, 2007) y 'Boy A' (John Crowley, 2007). Además de haber encarnado al hombre araña en la franquicia 'The Amazing Spider-Man', el intérprete angloestadounidense también ha trabajado en filmes como 'The Social Network' ('La red social', David Fincher, 2010), 'Silence' (Silencio, Martin Scorsese, 2016), 'Under the Silver Lake' ('Lo que esconde Silver Lake', David Robert Mitchell, 2018) y 'The Eyes of Tammy Faye' ('Los ojos de Tammy Faye', Michael Showalter, 2021), que le valió a Jessica Chastain la Concha de Plata 'ex aequo' a la mejor interpretación protagonista.

Además, Garfield ha optado en dos ocasiones al Óscar al mejor actor por sus papeles en 'Hacksaw Ridge' ('Hasta el último hombre', Mel Gibson, 2016) y en 'Tick, Tick Boom!' (Lin-Manuel Miranda, 2021).

Entre los principales trabajos de Florence Pugh, nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por 'Little Women' ('Mujercitas', 2019), figura una de sus primeras películas, 'Lady Macbeth' (William Oldroyd, 2016), que concursó en la Sección Oficial y ganó el Premio Fipresci en San Sebastián.

La actriz británica también ha participado en títulos como 'Midsommar' (Ari Aster, 2019), 'The Wonder' (El prodigio, Sebastián Lelio, 2022, Sección Oficial), 'Don't Worry Darling' ('No te preocupes querida', Olivia Wilde, 2022, Perlak), 'Black Widow' ('Viuda negra', Cate Shortland, 2021), 'A Good Person' ('Una buena persona', Zach Braff, 2023) o 'Dune: Part Two' ('Dune: Parte dos', 2024, Denis Villeneuve).

La película 'We Live in Time' ('Vivir el momento') se estrenará en los cines españoles el 3 de enero de 2025 de la mano de Beta Fiction Spain.

Las entradas para la gala de clausura en el Kursaal 1 se pondrán a la venta este martes a las diez de la mañana, aunque desde el martes 20 de agosto ya se pueden adquirir los tickets para la jornada que el 28 de septiembre acogerá el Velódromo, que desde las 18.45 horas ofrecerá una sesión triple: en primer lugar, la clausura de la sección Perlak con la película 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño; la retransmisión en directo de la ceremonia de clausura y entrega de premios, y la proyección de 'We Live in Time' ('Vivir el momento').