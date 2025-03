John Primer, Keith and Tex y Rudy Mills protagonizan el XIII Mojo Workin' los días 21 y 22 en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

John Primer, Keith and Tex y Rudy Mills protagonizan la XIII edición del festival Mojo Workin', que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de marzo de 2025 en las salas Dabadaba y Bukowski de San Sebastián.

La asociación cultural Gure Gauza K.E. retoma un año más este festival festival tras la gran acogida que tuvo hace un año su "retorno" tras el parón de cuatro años provocado por el Covid-19.

En esta edición se apuesta por "una mezcla de antigua fórmula con el formato estrenado el año pasado, con tres auténticos nombre de leyenda de la historia del blues y de la música jamaican y dos de las mejores bandas actuales en el panorama del R8rB, el ska, el soul y el rock and roll", han explicado los organizadores.

El cartel se completa con tres sesiones de música ofrecida estrictamente con discos de vinilo de los años 50 60, en la sala Le Bukowski (al finalizar los conciertos) y en La Taberna de Egia (con una sesión gratuita en tarde del sábado), con un total de ocho discjockeys o pinchadiscos.

Los DJs David Diz (Galiza), Eva Lussina (León), Pablo Monca (Zaragoza), Syl All (Bordeaux), Alazne in Flames (Oñati), Naken (Lasarte) Iñigo Art (Errenteria) y Dr. Punko (Donostia) nos transportarán a la mejor época del movimiento británico northern soul, a los sonidos afines al rock and roll negro de los años 50 o a los géneros afroamericanos más cercanos a la isla de Jamaica. Los bonos y entradas online ya están a al venta en la web de Etnradium y también en Art Café (Calle Illunbe 9).