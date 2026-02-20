Jornada soleada y temperaturas máximas de 20 grados en la costa vasca este sábado

Archivo - Plentzia (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi jornada soleada y con temperaturas máximas otoñales, que subirán notablemente y se situarán entre los 15 y los 18 ºC, pudiendo rondar los 20 ºC en algunos puntos de la vertiente cantábrica.

Las temperaturas mínimas serán frías, con algunas heladas a primeras horas en la mitad sur. El cielo estará poco nuboso, con nubes altas y nieblas matinales, que pueden persistir hasta el mediodía en algunos puntos.