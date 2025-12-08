Jornada tranquila y seca, con máximas de 20 grados en la costa, este martes en Euskadi

Cielos con algunas nubes en Getxo (Bizkaia). - EUROPA PRESS

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada tranquila en general y mayormente seca, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados en la costa.

Durante buena parte del día dominarán los claros y el ambiente soleado. A últimas horas un frente se aproximará por el oeste, aumentando la nubosidad de forma notable y dejando alguna lluvia débil en esa zona.

El viento del sur se mostrará intenso, con rachas muy fuertes en áreas expuestas, perdiendo algo de fuerza únicamente con la llegada del frente.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con una ligera tendencia al alza. Las máximas alcanzarán los 21 grados en la costa y se quedarán en los 16 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 10 grados en la costa.