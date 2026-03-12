José Manuel "Tximi" López asume la presidencia de la Comisión gestora de UGT Euskadi

Tximi López, presidente de la Comisión gestora de UGT Euskadi - UGT

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha decidido nombrar presidente de la Comisión gestora que dirige el sindicato en Euskadi a José Manuel "Tximi" López Conde, sustituyendo así a Andrés J. Orta Pérez, Secretario de Organización confederal de UGT, que ha liderado la gestión del sindicato en Euskadi desde el pasado 19 de marzo de 2025, tras la suspensión del Congreso ordinario previsto para los días 13 y 14 de marzo del pasado año.

La resolución, adoptada este pasado miércoles en Madrid, ha valorado la situación de UGT Euskadi, considerando que, "para un mejor desarrollo y representación de los intereses de UGT en Euskadi", la gestora esté "conformada y presidida por compañeras y compañeros del territorio", según ha informado el sindicato.

Así, resuelve modificar la composición de la presidencia, asumiendo la misma el hasta ahora vicepresidente Tximi López Conde, hasta la culminación del proceso congresual.

Completan la Gestora, en condición de vocales Tomás Rodero Briongos, Idoia Arrieta Arregui, Daniel González Taboada, Xuria Arza Vélez, Ismael Manzanal Recio, Elena Carro del Río y Mikel Carramiñana García.