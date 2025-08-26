Kontsumobide recomienda "planificación y reutilización" para minimizar el desembolso que supone el inicio del curso

El Instituto Vasco de Consumo emite una serie de recomendaciones para "mitigar" el gasto y contribuir a un consumo responsable

VITORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha recomendado "planificación y reutilización" para minimizar el importante desembolso que supone el inicio de curso para las familias, con el objetivo de ayudar a "mitigar el gasto, además de contribuir a un consumo responsable".

En este sentido, ha hecho públicos este martes una serie de consejos como "revisar el material de años anteriores", tales como mochilas, reglas, bolígrafos, lapiceros, escuadra y cartabón, y cuadernos, entre otros, ya que "el material que ya se ha adquirido en años anteriores y puede ser utilizado es importante".

También ha aconsejado hacer una lista y un presupuesto, con la finalidad de planificar el gasto, distinguir entre compras ineludibles y compras evitables, fijar un presupuesto y controlar el gasto.

Por otro lado, ha recomendado intercambiar material y apostar por la segunda mano. Al respecto, ha indicado que en los colegios suele ser habitual que existan vías que favorecen el intercambio de libros, uniformes y material, y ha señalado que, si no se existen, se comente este hecho entre padres y madres o acudan a plataformas de intercambio y venta de segunda mano.

Por otra parte, ha destacado la importancia de "comparar precios y olvidar las modas efímeras, caras y por ende poco sostenibles". Por ello, antes de comprar algo, ha comentado que lo primero es comparar precio y elegir artículos que ostenten el marcado CE que garantiza el cumplimiento de los requisitos de fabricación y de seguridad exigidos por la Unión Europea; así como ha recordado que la publicidad es vinculante, por lo que se recomienda guardarla por si fuese necesario utilizarla.

Además, ha instado a comprobar el etiquetado de la ropa, el calzado y los complementos, puesto que deben incorporar una etiqueta que incluya información sobre su composición y sobre los datos de la empresa fabricante.

EXTRAESCOLARES

Si hay que recurrir a una academia o extraescolares, Kontsumobide ha recomendado leer bien el contrato, preguntar lo que no se entienda y analizar las posibilidades de financiación si existen. Asimismo, ha aconsejado comparar ofertas, servicios y precios y guardar toda la publicidad, ya que "es vinculante".

En el caso de tener que recurrir a algún tipo de financiación, ha dicho que lo aconsejable es huir de las tarjetas 'revolving', puesto que una entidad bancaria es mejor opción. En el caso de academias y similares, la financiación vinculada puede ofrecer mejor protección como persona consumidora.

Por último, el Instituto Vasco de Consumo ha demandado "exigir siempre el tique de compra o la factura", al ser la mejor protección para la persona consumidora.

Kontsumobide ha aconsejado también apostar por el comercio local, pero, si es necesario recurrir a la compra 'online', ha apuntado que al consumidor le asiste el derecho de desistimiento y tiene 14 días para cambiar de opinión. "El inicio de curso es un buen momento para reflexionar y trabajar el consumo responsable y sostenible en familia, un momento idóneo para comprar con cabeza y controlar el gasto", ha recomendado para finalizar.