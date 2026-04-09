Kutxa Fundazioa mantendrá abierto el museo de la ciencia Eureka y abre un periodo de diálogo con las instituciones

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SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kutxa Fundazioa ha decidido mantener abierto el museo de la ciencia Eureka, que tenía previsto cerrar sus puertas en el mes de junio, garantizando así la continuidad de su funcionamiento. La entidad abrirá, además, un período de diálogo con las instituciones para evaluar su implicación en el proyecto.

Tras la reunión del patronato de la fundación, celebrado en la tarde de este jueves en San Sebastián, la entidad ha emitido un comunicado en el que señala que, en las últimas semanas, Kutxa Fundazioa ha recibido "numerosas muestras de apoyo y afecto" hacia Eureka, que "reafirman el valor que el museo tiene para la ciudadanía de Gipuzkoa".

Fruto de este "proceso de escucha", Kutxa Fundazioa ha analizado los distintos posicionamientos trasladados en relación con el futuro del espacio y ha decidido "reconsiderar" su planteamiento inicial, optando por mantener abierto Eureka.

Mientras tanto, y junto al desarrollo de ATENEA -el nuevo proyecto "transformador" con sede en Tabakalera-, Kutxa Fundazioa "redefinirá su modelo de divulgación científica hacia un enfoque integrado que articule de manera coherente y complementaria los distintos espacios", incorporando la evolución y actualización de Eureka dentro de esta nueva visión y "reforzando así su impacto conjunto en la sociedad".

En este contexto, la entidad reafirma su voluntad de colaborar con las instituciones públicas, "como ha hecho siempre", y abre un período de diálogo para explorar "posibles vías de implicación y colaboración futura con aquellas que, en los últimos días, han expresado su interés en la continuidad" del museo de la ciencia donostiarra.

Con esta decisión, Kutxa Fundazioa ha afirmado que refuerza su "compromiso con la divulgación científica, así como con las escuelas, las familias y con toda la sociedad guipuzcoana".