Kutxabank aumenta un 22% su beneficio neto hasta los 405,5 millones en el primer semestre del año

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BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank ha logrado un beneficio neto de 405,5 millones en el primer semestre de 2026, un 22% más que en el mismo período del año anterior, y su volumen de negocio se ha incrementado un 9,9% interanual hasta los 155.395 millones.

En un comunicado, el banco ha destacado que este resultado viene respaldado por "la fortaleza" de su negocio y el rendimiento de sus principales líneas estratégicas.

Además de los 405,5 millones de beneficio (+22%), ha precisado que, entre enero y junio, el incremento de su cartera de crédito (+8,4%) y de los recursos de clientes -depósitos y recursos fuera de balance- (+10,6%), ha elevado su volumen de negocio un 9,9% interanual, hasta los 155.395 millones. Los ingresos de actividad 'core' se han mantenido estables y alcanzan los 938,3 millones (-0,4%).

En el primer semestre, la inversión crediticia destinada al apoyo del tejido empresarial y económico creció de forma "sólida" y situó la cartera viva en 18.450 millones (+19,3%), con una "fuerte dinámica" en todos los segmentos -banca Corporativa (+15,3%), Empresas (+18,9%), Institucional (+23,6%) y promoción inmobiliaria (+24,7%)-.

La nueva financiación destinada a la compra de viviendas fue de 2.233 millones (-2,1%), alineada con la tendencia del mercado, y la dirigida al consumo se incrementó un 24,8%.

Asimismo, ha apuntado que el 86% de sus ingresos revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social y ha destacado que su Junta de Accionistas ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de 202,7 millones -el 50% del resultado neto del primer semestre- a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social. El payout se elevará al 70% al final del ejercicio.

El banco, que ha destacado que tiene la ratio de mora más baja del sector (0,99%), ha precisado que, en el primer semestre, se constata una escasa necesidad de dotación de provisiones ordinarias, por el perfil de la cartera de crédito de la entidad, mientras se mantienen los altos ratios de cobertura crediticia e inmobiliaria. En los dos últimos años (2024 y 2025), la dotación de provisiones ha ascendido a más de 726 millones.

(Habrá ampliación)