Kutxabank crea el Centro de Empresas del Mediterráneo y mantiene su apuesta por el crecimiento en el mundo de la empresa

Mata Rodríguez - KUTXABANK

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank ha anunciado la creación del Centro de Empresas del Mediterráneo, que liderará Marta Rodríguez, tras su nombramiento como directora de Grandes Empresas para Cataluña y la Comunidad Valenciana, decisión con la que el banco vasco mantiene su apuesta por el crecimiento en el ámbito de las empresas.

En un comunicado, la entidad ha informado de que, asimismo, ha reforzado su presencia en Andalucía con la incorporación de Eduard Martín como director de banca de Empresas en Málaga, tras consolidar en la última década sus servicios a empresas -grandes empresas y pymes- desde Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz y Granada.

El grupo da así, han destacado desde Kutxabank, "un paso estratégico en la hoja de ruta de su apuesta por el crecimiento y la diversificación de su negocio mayorista, tanto geográfica como de soluciones de financiación especializada".

Marta Rodríguez cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero -con un gran conocimiento del mercado del área mediterránea- y está especializada en la gestión de Grandes Empresas y el desarrollo de negocio.

Hasta su incorporación a Kutxabank, ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el banco Santander, donde ha sido gerente de Grandes Empresas, gerente de pymes y directora de oficina de Empresas.

Asimismo, ha desarrollado funciones de HR Business Partner, en los ámbitos del asesoramiento estratégico a directivos, talento y liderazgo y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por ESADE.

Rodríguez ha completado su formación ejecutiva con programas y máster de desarrollo directivo y liderazgo en el IE Business School y la Universitat de Barcelona.

A su vez, Eduard Martín cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero, en el ámbito de la gestión y financiación de empresas, tanto grandes como pymes, así como un gran conocimiento del mercado.

Hasta su incorporación en Kutxabank, ha desarrollado su trayectoria profesional en Bankinter, donde ha sido gestor de grandes Empresas y pymes en Málaga principalmente y en Barcelona.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un posgrado en Análisis Económicos y Financiero de la Empresas, así como con los Certificados de Información Financiera (CIF) y de Asesor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI) Incorpora a Marta Rodríguez y Eduard Martín, como directora de Grandes Empresas para Cataluña y la Comunidad Valenciana y director de Empresas en Málaga, respectivamente La banca Empresas de Kutxabank incrementó su cartera viva de crédito un 18,9% en el primer semestre del año, después de crecer un 18% en 2025