LAB cree que es el momento de otra huelga general y se muestra dispuesto a "buscar consenso en ese camino"

Aranburu augura "más recortes" en forma de "reformas en las relaciones laborales en las pensiones" o de falta de refuerzo de servicios públicos

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que es el momento de "otra huelga general" y ha asegurado que el sindicato está dispuesto a "buscar consensos en ese camino" porque auguran "más recortes" en forma de "reformas en las relaciones laborales, en las pensiones" o a través de no "reforzar" los servicios públicos.

El sindicato LAB ha celebrado este Primero de Mayo con movilizaciones en 34 ciudades y pueblos, de las que tres estaban convocadas en Álava, ocho en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa.

En Bilbao la manifestación ha partido de la plaza Zabalburu sobre las once de la mañana, mientras que en San Sebastián lo ha hecho a las doce y media del Puente de Santa Catalina y en Vitoria, a la misma hora, desde la plaza Bilbao.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha participado en la marcha de Bilbao, que ha partido encabezada de una pancarta en la que se podía leer 'Aldaketa de aukera. Por un cambio de rumbo', lema elegido por el sindicato para este Primero de Mayo.

La marcha de Bilbao, en la que se podían ver otras pancartas en las que se leía Zaintza zerbitzu publikoak" (servicios públicos de cuidados) ha transcurrido por las calles Hurtado de Amezaga y Buenos Aires hasta llegar al Ayuntamiento de Bilbao donde la líder del sindicato ha tomado la palabra.

HUELGA GENERAL

Garbiñe Aranburu ha asegurado que el momento pide otra huelga general y ha asegurado que LAB está dispuesta "a empezar a hablar sobre ello y buscar consensos en ese camino".

A su juicio, ahora "toca seguir apoyando todas las luchas sindicales y sociales a favor de un cambio de rumbo". "¿Y qué pide el momento? Ha llegado el momento de poner nuevos hitos, con más huelgas y movilizaciones y buscando esa confluencia entre las diferentes luchas. El momento pide otra huelga general y LAB está dispuesta a empezar a generar consensos para la siguiente, a empezar a hablar y buscar consesos en ese camino", ha asegurado.

A su juicio, construir una alternativa al capitalismo "es un reto mundial", pero esa alternativa hay que ""iniciarla como país, impulsando procesos de soberanía popular". "El cambio se debe impulsar desde el liderazgo del soberanismo de izquierda y de los trabajadores, de lo contrario no se dará. Transición ecosocialista y feminista. Ésa es la alternativa", ha asegurado Aranburu, que cree que "la lucha merece la pena".

En su intervención, ha subrayado que hoy es un "día de reivindicación y movilización importante" para los trabajadores, pese a que el Gobierno del PNV ha intentado "vulnerar el derecho de manifestación". "Ya lo hicieron antes el 8 de marzo, pero, por encima de esas decisiones, estamos aquí, hemos salido a la calle miles y miles de trabajadores" ha indicado Aranburu, que ha envíado un "abrazo rojo revolucionario a los presos políticos vascos que no pueden estar aquí pero que siempre están con nosotros".

Asimismo, ha subrayado que la pandemia "se está haciendo larga" y la situación se ha convertido "sindémica" para los trabajadores, ya que "no solo ha deparado una crisis sanitaria, también ha acentuado la crisis económica y social".

"Hace un año, en pleno confinamiento a medida del capital, nos llamaron a la colaboración y nosotros optamos por luchar por el cambio. Recién dejada atrás la huelga general, aunque la primavera roja estuvo totalmente condicionada por la pandemia, observamos rápidamente la necesidad de un nuevo periodo de movilizaciones", ha añadido

Aranburu ha afirmado que la patronal "ha leído muy bien" su apuesta y en Pamplona "se han producido detenciones para castigar la actividad sindical de contrapoder de LAB". "Ha sido un nuevo paso en el intento de criminalizar nuestra lucha, no nos van a desviar de nuestro camino", ha agregado.

Aranburu ha denunciado que "bajo el capitalismo, los trabajadoras no viven en democracia" y la patronal se muestra "arrogante, porque se siente impune, porque los aparatos del Estado están a su servicio, el

legislativo, el judicial y el policial". Todo al servicio de la patronal.

Por otra parte, ha recordado que, en lo que va de año, han muerto 18 trabajadores en accidentes laborales y otros muchos por enfermedades profesionales "que no se registran". En este punto, ha recordado a Joaquín Beltrán, trabajador que sigue desaparecido en el vertedero de Zaldibar, y ha denunciado que "la precariedad y la falta de medidas de prevención está matando a trabajadores". "Esto es violencia patronal y aquí no pasa nada. Quienes apuestan por el capitalismo dejan impunes estos delitos y reprimen la protesta sindical y social", ha criticado.

A su juicio, el capitalismo aprovecha cada crisis para "reorganizarse y fortalecerse" y esta "no es una excepción". Aranburu cree que los Fondos Europeos "ya han marcado el campo de juego, una recuperación económica a medida de los capitales transnacionales"

"En la crisis anterior se rescataron los bancos y nos impusieron políticas de austeridad. Ahora se financia con dinero público el cambio de modelo productivo que necesita el capitalismo. No se apuesta por una reforma fiscal de calado, lo que es igual a más recortes; recortes en forma de reformas en las relaciones laborales o en las pensiones o recortes en forma de no apuesta para reforzar los servicios públicos.

"En Euskal Herria, estamos luchando por esa transición en los centros de trabajo y en la calle", ha indicado, al tiempo que ha recordado las movilizaciones de los trabajadores de educación y de la sanidad para fortalecer los servicios públicos.

"El sistema sanitario público está al borde del colapso y nuestra gente está asfixiada, vacía, agotada. Retrasar las intervenciones quirúrgicas no es la solución. Si no aumentamos las inversiones, no hay nada que hacer. Necesitamos mejores servicios públicos, y no hay servicios públicos de calidad si no se crea más empleo y se estabiliza el que hay", ha manifestado.

También ha destacado el trabajo "por defender y dignificar el empleo" creando "un muro social", aunque reconoce que para la patronal es "muy fácil destruir empleo apoyándose en las reformas laborales".

"Entonces, ¿a quién corresponde garantizar el empleo y la prestación mínima? A los gobiernos. ¿Y qué hacen? Nada al respecto. Cubrir las espaldas a la patronal y mandar a la policía para que actúe contra las

personas que están defendiendo el empleo, nada más que eso. Pero los trabajadores de numerosas empresas han enviado un mensaje claro a la

patronal: Confebask, ¡no lo vais a conseguir!", ha añadido.

En este sentido, ha tenido una "mención especial" para los trabajadores de Tubacex, que están a punto de llegar a los 100 días de huelga indefinida, a los jovénes y a todas las mujeres de sectores feminizados que está "luchando y visibilizando" su situación. "Ya es hora de reconocer el valor de vuestro trabajo y dignificar los salarios y las condiciones de trabajo", ha trasladado.

La dirigente de LAB también ha citado la importancia de las labores de cuidados que deben ser "reconocidas y reorganizadas", constituyéndose un "sistema de cuidados público comunitario".

Aranburu también ha destacado la lucha de los pensionistas, a los que se ha referido "como un ejemplo". "Nos corresponde a toda la clase trabajadora sostener la bandera a favor de pensiones dignas. No necesitamos alargar más la edad de jubilación, sino adelantarla, ni queremos complementar el sistema público de pensiones con planes privados. Queremos fortalecer el sistema público", ha apuntado Aranburu que ha advertido de que no están dispuestos "a ceder".

A su juicio, la organización y la lucha "son el camino para

conseguir unas condiciones de trabajo y de vida dignas", por lo que ha apelado a seguir "juntos en el camino, luchando por vencer a la precariedad".