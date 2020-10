Lakuntza dice que Gobierno vasco planea destinar los fondos europeos a multinacionales y oculta que implicarán recortes

ELA defiende que, si no cambia el marco actual, la opción "debe ser no entrar a esa lógica y no solicitar esos fondos", que son "una trampa"

BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha denunciado que el Gobierno vasco planea destinar los fondos europeos a multinacionales y le acusa de "ocultar que conllevarán recortes". El sindicato ha asegurado que el Plan Next Generation está condicionado a garantizar la estabilidad presupuestaria, "empeorar pensiones y seguir precarizando el empleo" y ha defendido que, si no cambia el marco actual, la opción "debe ser no entrar a esa lógica y no solicitar esos fondos", que son "una trampa".

Lakuntza ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en la sede de ELA, junto con el responsable del área Social, Mikel Noval, para realizar un análisis del mecanismo de recuperación y resiliencia aprobado por la Comisión Europea.

En su comparecencia, ELA ha recordado que la Comisión Europea presentó en septiembre el programa Next Generation, con un montante de 672.500 millones de euros (360.000 millones en préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables). La central sindical ha explicado que la mayor parte de las transferencias asignadas al Estado español (72.000 millones de euros) vendrán de la mano de este mecanismo.

No obstante, Mitxel Lakuntza ha indicado que estos fondos están sujetos a "muchas condiciones" y, en concreto, ha precisado que los estados no podrán derivarlas a sanidad, educación o prestaciones sociales.

Según ha explicado, la Comisión Europea ha propuesto siete áreas en las que los países deberán invertir, de manera que el 57% tiene que ir destinado a la digitalización y a las políticas del Pacto Verde europeo En este sentido, ha asegurado que las beneficiarias serán grandes empresas y multinacionales y "ni siquiera será para nuevos proyectos, sino que se prima los que ya están en marcha o en vísperas de ejecución".

"Con esos fondos europeos no va a venir una lluvia de millones a este país, las transferencias no van a servir para mejorar el Presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, no van a venir ni para sanidad, ni para la educación, ni para residencias y van a venir sobre todo para grandes empresas y multinacionales, por eso creemos que hay que mirar más hacia nuestro país", ha agregado.

El dirigente sindical ha manifestado que, en esa lógica, hay que situar la lista de proyectos remitida por el Gobierno Vasco a Madrid. Su coste total, según ha apuntado, es de 10.228 millones de euros para 2020-2024 e incluye varias obras del TAV (2.712 millones) y proyectos con dinero para grandes empresas como Iberdrola o Petronor (2.000 millones).

A su juicio, en una situación extraordinaria como la que actual, considera "inadmisible" que se destinen recursos públicos a proyectos privados y a modelos que "distan mucho de abogar por una transición ecológica y justa".

También ha aludido a las reformas que tendrán que llevar a cabo aquellos países que opten a los fondos y ha señalado que, aunque el

Pacto de Estabilidad Presupuestaria estará suspendido en 2021, los proyectos deberán incorporar las recomendaciones del semestre Europeo de 2019 y 2020.

"El Estado español, por ejemplo, deberá 'preservar' el sostenimiento del sistema de pensiones, del mercado laboral y desarrollar políticas fiscales que permitan un equilibrio presupuestario a medio plazo, todo orientado al recorte de los servicios públicos", ha apuntado Lakuntza, por lo que cree que se está ocultando que estos fondos "conllevarán recortes".

OBJETIVOS Y METAS

El líder de ELA ha destacado también la "complejidad para diseñar los planes", ya que "debe haber objetivos y metas concretas, con hitos temporales que deben cumplirse estrictamente". "Si ello no se cumple, puede traer consigo la devolución de los fondos, lo que sería un duro golpe para los países solicitantes", ha manifestado.

Asimismo, considera necesario impugnar la lógica en la que se enmarcan estos fondos y considera "inadmisible que estén condicionados a seguir aplicando reformas y políticas presupuestarias austericidas".

Por ello, cree que las organizaciones sindicales, sociales o políticas que defienden un cambio de modelo tienen "que rechazar de plano dicha lógica". A su juicio, hay que exigir eliminar la condicionalidad y abordar un "cambio de prioridades" para el reparto de fondos.

Sin embargo, Lakuntza ha apuntado que eso no se puede hacer dentro del marco actual, que "ya está definido" y que, mientras no cambie el marco, la opción "debe ser no entrar a esa lógica y no solicitar esos fondos, que son una trampa a través de la que los gobiernos van a ver intervenidas sus políticas hasta al menos 2026".

Por tanto,ha indicado que los fondos europeos "no van a ser una alternativa real ni justa" a la caída de recaudación en Euskadi y Navarra. Por ello, ha defendido abordar una reforma fiscal que "aumente notablemente la recaudación, gravando más los beneficios de las empresas, el capital y el patrimonio".