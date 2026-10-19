Lanbide destina más de 21 millones de euros a impulsar el empleo, el relevo generacional y la competitividad empresarial

Las cuatro convocatorias comparten el objetivo de mejorar las oportunidades de acceso al empleo - IREKIA

VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Lanbide ha aprobado un conjunto de ayudas dotado con más de 21 millones de euros para impulsar proyectos de empleo local, desarrollar itinerarios integrales de empleo, formación e inserción laboral, así como promover la formación y trabajo en alternancia para jóvenes y financiar la actividad de centros de empleo.

Las cuatro convocatorias, que suman 21.023.087 euros, comparten el objetivo de mejorar las oportunidades de acceso al empleo desde una perspectiva adaptada a las diferentes realidades de las personas, del tejido productivo y de los territorios, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Los 8.153.669 euros destinados a proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo socioeconómico y modernización local se distribuirán por comarcas y municipios, en función de la población desempleada en enero de 2026, con un mínimo de 75.000 euros por comarca.

Las ayudas subvencionan las contrataciones realizadas tanto por entidades locales como por empresas locales, y sus cuantías varían según el tipo y las características de la contratación, con ayudas que pueden alcanzar los 12.500 euros por contrato.

PROYECTOS INTEGRALES

Dirigida a entidades públicas y privadas, empresas, centros de formación y entidades sin ánimo de lucro, la segunda convocatoria, cuya dotación es de 7.950.380 euros, permitirá desarrollar proyectos integrales de empleo, formación e inserción laboral.

El objetivo es facilitar el acceso efectivo al empleo y responder a las necesidades existentes en el mercado de trabajo, incorporando también a todas aquellas personas que se encuentran en el proceso de regularización administrativa.

Esta convocatoria contempla ayudas a la contratación con importes que pueden incrementarse si la persona contratada tiene 55 años o más, es mujer en un sector masculinizado, tiene especiales dificultades de acceso al empleo, o el contrato es indefinido y con una jornada laboral de, al menos, el 70% de la jornada laboral establecida.

Las empresas que formalicen contratos de formación en alternancia y las entidades de formación que desarrollen proyectos formativos en alternancia asociados a determinados certificados profesionales podrán acceder a los tres millones de euros del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes.

La combinación de actividad laboral retribuida y actividad formativa pretende al mismo tiempo favorecer la mejora de la empleabilidad de las personas participantes y contribuir a la disponibilidad de profesionales cualificados para el tejido productivo vasco.

APOYO A LOS CENTROS DE EMPLEO

La cuarta línea contará con 1.919.038 euros para financiar el desarrollo de la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide --cinco centros ordinarios y tres dirigidos a personas con especiales dificultades--, con una subvención de 50.501 euros por centro.

Estos centros tienen como objetivo fomentar la autonomía de las personas en su proceso de incorporación al mercado laboral, poniendo a su disposición herramientas de autoconsulta para la búsqueda de empleo y el apoyo de personal de orientación.

Pueden acudir a estos recursos tanto las personas desempleadas como las ocupadas inscritas en Lanbide como demandantes de empleo y servicios, así como las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo que estén registradas en Lanbide como solicitantes de servicios.

Las ayudas se podrán solicitar a partir de su publicación en el Boletín Oficial de País Vasco a través de la sede electrónica de la Administración General de Euskadi (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/).

El director general de Lanbide, Francisco Pedraza, ha explicado que, con este tipo de ayudas, el Servicio Público Vasco de Empleo "persigue la cohesión territorial, ajustando la política de empleo a la realidad social y económica local, que se sustenta en el conocimiento profundo que los agentes locales tienen del entorno productivo".