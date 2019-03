Larrion (EH Bildu) quiere liderar un gobierno "amplio" con "todas las fuerzas que quieran que Vitoria avance"

Publicado 25/03/2019 12:27:47 CET

La candidata de EH Bildu reitera su voluntad de "sumar apoyos y alianzas entre diferentes" para "dar cauce a la mayoría social"

VITORIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Vitoria, Miren Larrion, se ha mostrado dispuesta a liderar un gobierno "amplio, con todas aquellas fuerzas que quieran que la ciudad avance" y ha reafirmado su voluntad de "sumar apoyos y alianzas entre diferentes para dar cauce a la mayoría social de la ciudad". "EH Bildu es la única garantía para que las políticas del PP no se apliquen en Gasteiz", ha asegurado.

EH Bildu ha presentado este lunes en rueda de prensa la lista completa con la que Miren Larrion se presenta a las elecciones municipales el próximo 26 de mayo con el objetivo de "lograr ser la primera mujer alcalde" de Vitoria.

Para ello, la candidata de EH Bildu se ha mostrado dispuesta a liderar un gobierno "amplio, con todas aquellas fuerzas que quieran que la ciudad avance".

"Esta es una ciudad diversa y lo sabemos, pero también necesita liderazgos fuertes y compartidos, entre todas las que queremos una Gasteiz abierta y avanzada, para poder fijar un rumbo hacia un modelo de ciudad claro y definido. Para no conformarnos y poder aprovechar todo nuestro potencial", ha subrayado la candidata.

Larrion ha reafirmado su voluntad de "sumar apoyos y alianzas entre diferentes para dar cauce a la mayoría social de la ciudad", y ha contrapuesto ese modelo "compartido" con el de "aquellos que se presentan a las elecciones fomentando la división".

"Quienes hablan de frentes o tratan a todos los que no son de su partido como si fueran enemigos solo buscan un rédito político en base a enfrentar a la ciudadanía. Quieren volver al pasado y no les vamos a dejar. EH Bildu es la única garantía para que las políticas del PP no se apliquen en Gasteiz", ha asegurado.

Según ha destacado, la candidatura de EH Bildu apuesta por "conjugar experiencia y juventud", y cuenta con perfiles profesionales "solventes" para "acompañar" a Miren Larrion en el gobierno municipal la próxima legislatura.

"Hemos trabajado durante toda la legislatura con el objetivo de ampliar y mejorar el proyecto de EH Bildu. El resultado es una lista electoral formada por personas con una trayectoria profesional y personal de primer nivel, que están preparadas para articular

un gobierno con todas las garantías", ha destacado Larrion.

En este sentido, ha subrayado la intención de EH Bildu de formar en Vitoria un gobierno "capaz de poner en marcha la respuesta a las necesidades de la ciudad en materia de empleo, vivienda, movilidad, derechos sociales o igualdad". EH Bildu cuenta en la actualidad con seis concejales en el consistorio y aspira a "repetir o mejorar" esa marca en las elecciones.

Con el objetivo de "garantizar una continuidad al trabajo

realizado en la actual legislatura", repiten junto a Larrion en los primeros puestos los concejales Felix González e Iratxe Lopez de Aberasturi, en los puestos número tres y cuatro, respectivamente.

Como número dos se incorpora a la candidatura Rocío Vitero, en calidad de candidata independiente. "Vitero es una persona muy conocida en el ámbito de los servicios sociales y la lucha contra la exclusión, y es especialmente valorada por su trabajo de coordinadora en Sidalava, y, en los últimos años, como responsable del centro municipal Aterpe", ha destacado EH Bildu.

La coalición ha explicado que esta "vocación social" de la candidatura se "refuerza" con la presencia en el quinto puesto de la lista, del experto en políticas sociales Alberto Porras Titos.

Tras él se sitúa Amancay Villalba, especialista en educación

ambiental y sostenibilidad, que ha participado en diversas organizaciones como técnica en desarrollo sostenible y participación.

La "apuesta por la juventud" de EH Bildu se concreta en Xabi Ruiz de Larramendi y Aitziber Salazar, en los puestos séptimo y noveno de la lista para el Ayuntamiento. Completan los diez primeros nombres de la plancha el arquitecto Unai Fernandez de Betoño, en el octavo, y el que fuera concejal de la formación, David Pina, en el décimo.

ROCIO VITERO

La numero dos de la lista, Rocio Vitero, ha explicado las razones que le han llevado a dar el paso y presentarse a las elecciones recordando el movimiento generado hace cuatro años en torno a 'Gora Gasteiz', y ha defendido que las personas que lo conformaron "deben ser visibles, pero también deben intentar ser transformadoras".

"Transformar implica que las personas debemos organizarnos en colectivos, pero también dar pasos a la esfera pública y política. Debemos pasar de las calles a las instituciones para así poder generar cambios reales en pro de las personas", ha indicado.

Vitero considera que ha llegado el momento de "dar una sacudida" a las políticas sociales, y ha apostado por hacer un planteamiento que "supere lo meramente sectorial".

"Las entidades sociales, los colectivos pensionistas, el feminismo o el movimiento LGTBI+ son ejemplos de que hay que superar visiones del pasado. Todas estas personas y muchas más, nos están enseñando que debemos modificar las políticas sectoriales. No podemos hacer políticas que se encajonen en áreas", ha defendido.