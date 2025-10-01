Lascaray-LEA reanuda la producción tres meses después del incendio que destruyó su fábrica de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Efectivos de emergencias tratan de apagar el fuego durante el incendio en la fábrica LEA del 20 de junio - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa vitoriana Lascaray-LEA ha reanudado la producción de artículos cosméticos en sus nuevas instalaciones en la capital alavesa, tres meses después del incendio que destruyó su anterior fábrica.

La empresa se ha visto obligada a construir desde cero una planta de producción en una nave de 13.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial de Gamarra (Vitoria-Gasteiz).

Las nuevas instalaciones, además del área administrativa, albergan el departamento de calidad e innovación y las instalaciones de producción: salas blancas, líneas de fabricación, envasado, empaquetado, almacén y logística, según ha informado la empresa en un comunicado.

La reanudación de la actividad supone el retorno a sus puestos de trabajo, en el área cosmética, de un centenar de los 120 profesionales de Lascaray-LEA. El resto de empleados, vinculados principalmente al área oleoquímica, permanecen en ERTE.

La empresa ha explicado que el incendio les ha llevado a acometer una "reflexión estratégica" sobre el futuro de la planta. De esa forma, y ante "la complejidad técnica y tecnológica de volver a levantar el área oleoquímica y del tiempo necesario para hacerlo", se ha decidido ofrecer a los profesionales pertenecientes a dicha área diferentes opciones, como "la integración en el área cosmética, colocación en otras compañías, negociación de exenciones", para que "tengan el mejor de los acomodos hasta que se pueda reanudar la actividad correspondiente".