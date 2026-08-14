Laudio (Álava) refuerza las alternativas de aparcamiento para facilitar el estacionamiento durante los Sanrokes

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Laudio-Llodio (Álava) reforzará las alternativas de aparcamiento para facilitar el estacionamiento durante sus fiestas patronales, los 'Sanrokes', que se celebrarán entre el 15 y el 30 de agosto.

La instalación de las barracas y las actividades previstas en la Plaza de Toros supondrán una reducción temporal de algunas plazas de aparcamiento habituales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ante esta situación, el Consistorio ha adoptado medidas para ampliar las opciones de estacionamiento disponibles para la ciudadanía. Por una parte, se han habilitado 18 nuevas plazas de aparcamiento en la calle Virgen del Carmen, en la que además se llevarán a cabo actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a las personas usuarias.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recordado que el nuevo aparcamiento de Latiorro, situado junto al campo de fútbol de Altzarrate, se encuentra ya operativo. Esta infraestructura ofrece 81 plazas de estacionamiento y constituye una alternativa para acceder al centro urbano durante los días de mayor afluencia de las fiestas.