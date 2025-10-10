Laudio-Llodio (Álava) prevé incrementar en un 2% los impuestos municipales del próximo año

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laudio-Llodio (Álava) ha empezado a elaborar las ordenanzas fiscales correspondientes al ejercicio 2026, con el objetivo de establecer un sistema "justo, equilibrado y sostenible", y prevé incrementar en un 2%, tomando como referencia el IPC anual, los impuestos municipales del próximo año.

El concejal de hacienda de Laudio, Iñigo Martínez, ha afirmado, a través de un comunicado, que el Gobierno municipal tiene la "mano tendida" a buscar un acuerdo con los grupos del Consistorio. "Buscamos el consenso y el entendimiento mutuo, porque creemos que el trabajo compartido siempre redunda en beneficio del pueblo de Laudio", ha manifestado.

Con la referencia del IPC anual, el Gobierno municipal ha anunciado que prevé incrementar los impuestos municipales (IBI, IVTM, ICIO, plusvalías) en un 2%, y que el resto de tasas y precios públicos se congelarán, a excepción de la tasa de basuras.