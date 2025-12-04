El Lehendakari califica de "inaceptables" los ataques, señalamientos e insultos a dirigentes políticos y partidos vascos

El Lehendakari, Imanol Pradales - IREKIA

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado este jueves "enérgicamente" los ataques, señalamientos e insultos a dirigentes políticos y partidos que se están produciendo en Euskadi, que ha calificado de "inaceptables".

En estos últimos días han sido vandalizadas la sede del PP de Bilbao, así como las placas en memoria de víctimas de ETA en Durango (Bizkaia), y han aparecido carteles amenazantes en Vitoria-Gasteiz contra el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cuya foto aparecía en una diana.

A través de la red social X, Pradales ha asegurado que los insultos, señalamientos y ataques contra partidos políticos y dirigentes políticos "son inaceptables en democracia". A su juicio, "no es aceptable querer suprimir la forma de pensar de los demás" como tampoco lo es "imponer formas de ver el mundo".

"Es inaceptable y no lo toleramos. Lo condenamos enérgicamente", ha afirmado, para mostrar su solidaridad y apoyo a "todos los militantes del PSE y del PP".