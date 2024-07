El lehendakari no se reunirá con Vox por ser un partido que "no reconoce el autogobierno ni comparte su marco ético"

VITORIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarrechena, ha informado este martes que el lehendakari, Imanol Pradales, no se reunirá con Vox, dentro de la ronda con partidos políticos que iniciará "en las próximas semanas" porque se trata de un partido que "no comparte el marco ético y democrático" y tampoco reconoce el autogobierno vasco. "No tiene sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que no respeta ese marco principal que está sobre la mesa", ha insistido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarrechena ha sido preguntada sobre si la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos anunciada por el lehendakari va a incluir a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.

Según ha afirmado, el Gobierno Vasco "respeta la representación que Vox ha obtenido en el Parlamento vasco" pero ha explicado que la ronda de contactos anunciada por Imanol Pradales "tiene por objeto buscar unas mínimas bases para el futuro del país".

"Unas bases entre aquellos partidos que aunque tengamos ideologías distintas, sí compartimos y respetamos ese marco de las reglas del juego en la que podemos englobar los valores democráticos, los derechos humanos y sobre todo el reconocimiento de nuestro autogobierno", ha destacado.

Por ello, ha considerado "obvio que Vox no comparte este marco ético y democrático", por lo que cree que "no tiene sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que no respeta ese marco principal que está sobre la mesa".

Preguntada sobre la fecha de esas reuniones, ha explicado que el lehendakari lo comunicará cuando tenga las citas ya cerradas y ha insistido en que "van a ser en las próximas semanas". "El lehendakari será la persona que indique cuándo se va a reunir, tanto con los partidos políticos, como con los agentes sociales", ha reiterado.