Lita Ford, Alan Parsons, Samantha Fish y Sex Museum, entre las primeras cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lita Ford, Alan Parsons, Samantha Fish y Sex Museum figuran entre los primeros artistas que encabezarán el cartel de la próxima edición del BBK Bilbao Music Legends fest, que tendrá lugar en Miribilla los próximos 13 y 14 de junio.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, los primeros abonos para el festival (patrocinado por la Fundación Bancaria y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por la promotora Dekker Events) ya se han puesto a la venta a un precio de 95 euros, siendo esta una promoción de lanzamiento válida hasta el próximo 31 de enero.

El ingeniero de sonido de formaciones como The Beatles, Pink Floyd, The Hollies o The Wings, Alan Parsons, es el primer cabeza de cartel confirmado para esta edición. El músico, considerado como "un maestro" del rock progresivo recalará en Bilbao con casi 70 discos a sus espaldas para presentar su nuevo proyecto: Alan Parsons Live Project. Así, concederá al público bilbaíno la oportunidad de descubrir su repertorio y rescarcirse de su ausencia en 2022, cuando tuvo que suspender su participación en la cita por motivos de salud.

Al anuncio de Parsons se suma el de Lita Ford, la 'Primera Dama de la Rock Guitar' y fundadora de la agrupación femenina de rock duro 'The Runaways'. Con una carrera que abarca cinco décadas, la artista británico-estadounidese se subirá al escenario del Legends para hacer un repaso de sus cinco décadas de trayectoria en las que ha cosechado múltiples premios y reconocimientos, así como dos nominaciones al Grammy a la Mejor Vocalista Femenina de Rock.

Desde Kansas, Samantha Fish también pisará el Bilbao Arena para ofrecer un espectáculo centrado en el rock-blues "puramente crudo y enérgico", con el que ha acompañado en sus giras a artistas de la talla de Slash (Guns & Roses) o los Rolling Stones y que este año ha sido nominada al Grammy por su trabajo 'Death Wish Blues'.

Los madrileños Sex Museum cierran la lista de las primeras confirmaciones y recalarán en Bilbao en el marco de su gira '40 Aniversario', espectáculo que intercala 'hits' "de toda la vida" con adelantos de su próximo trabajo discográfico.

GRATIS PARA MENORES DE 14 AÑOS

Por otro lado, el festival ha anunciado que, "en su comporomiso para fomentar la participación" en el mismo "de todas las generaciones", el acceso al recinto será gratuito para los menores de 14 años. Asimismo, ha anunciado que próximamente irá desvelando nuevas incorporaciones que completen el cartel de la próxima edición de un festival por el que ya han pasado nombres como Deep Purple, The Beach Boys, Nina Hagen o The Pretenders.