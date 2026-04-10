Lluvia y descenso de las temperaturas este sábado en Euskadi

Archivo - Dos mujeres caminan con paraguas en la playa de Ondarreta - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé que este sábado un frente frío cruce el País Vasco y cause un empeoramiento notable del tiempo. De madrugada y primeras horas predominará la nubosidad de tipo medio y alto, pero durante la mañana el cielo quedará cubierto y podría registrarse alguna lluvia.

Las precipitaciones llegarán durante la segunda mitad del día. El frente barrerá todo el territorio y dejará lluvias y chubascos, que serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica.

El viento soplará del oeste moderado, con rachas fuertes, y por la tarde se fijará del noroeste. Las temperaturas máximas descenderán progresivamente. La bajada será más notable durante la tarde y la cota de nieve por la noche podría rondar los 1.000 o 1.200 metros.