Lluvias y cota de nieve a 1.000 metros este miércoles en Euskadi

Archivo - Una persona sujeta un paraguas al caminar por una de las calles de Vitoria-Gasteiz tras una intensa nevada (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi la llegada de un nuevo frente con el que el tiempo empeorará y el ambiente se tornará más invernal. Durante la mañana el tiempo se mantendrá seco, si acaso podrá llover en puntos del litoral.

Sin embargo, a partir de la tarde las precipitaciones irán ganando terreno hacia el interior y arreciarán. El viento pasará de soplar suave del oeste a hacerlo del noroeste con más intensidad.

La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros a últimas horas. Las temperaturas máximas serán parecidas a las del día anterior, mientras que las mínimas serán un poco más bajas.