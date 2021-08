Loli García dice que "ir a la pancarta está muy bien" y no descarta llegar a la huelga general pero "no es el momento"

Ve "irresponsabilidad" en los empresarios vascos porque es "egoísta y muy insolidario aligerar plantillas" en condiciones "no justificadas"

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha afirmado que "ir a la pancarta y estar en la calle está muy bien" y, en este sentido, no descarta que a futuro se pueda dar una huelga general si no se avanza en la derogación de la reforma laboral y otras materias, pero cree que "no es el momento" porque se ha abierto un "espacio de oportunidad" para "cambiar de rumbo" las políticas públicas.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha asegurado también que existe "cierta irresponsabilidad" por parte de los empresarios vascos porque es "de mucho egoísmo y muy insolidario aligerar plantillas" en condiciones "no justificadas".

García ha señalado que el Gobierno central debe proceder a derogar la reforma laboral porque es un compromiso "de acuerdo de Gobierno y es de justicia social". "Es de justicia social que se consiga crear empleo y que no esté sujeto a las decisiones unilaterales del empresario y, para eso, hay que establecer medidas de flexibilidad interna", ha apuntado. Para ello, según ha manifestado, es necesario que los ERTE "vengan para quedarse" y puedan servir "para situaciones de crisis determinada".

Asimismo, ha asegurado que tiene que haber "restricciones legales a la temporalidad" y establecer un sistema de relaciones laborales que "reequilibre las fuerzas entre patronales y sindicatos para dar a la negociación colectiva el papel que debe tener". Asimismo, ha defendido que "no se puede pasar el 2021 en blanco" sin una subida del SMI.

Ante el planteamiento de LAB favorable a convocar una huelga general, Loli García ha indicado que "una movilización de ese tipo tiene que estar justificada con razones importantes" y tener "objetivos claros".

"No digo que de cara al futuro no se pueda dar. Si no hay avances en reforma laboral y otra serie de materias, nosotros nunca descartamos ningún escenario de movilización, incluida la huelga general, pero somos conscientes de que no es el momento", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que se está dando un "cambio de rumbo" de las políticas públicas que "hay que poner en valor" y ha citado el acuerdo para la reforma de las pensiones o los alcanzados en el marco del diálogo social. A su juicio, todavía hay que "avanzar mucho en esas políticas públicas" pero "hay que dar una oportunidad a la negociación".

"Eso de ir a la pancarta y estar en las calles está muy bien y es necesario pero hay que ver para qué. Si yo luego no me siento en ningún ámbito donde se deciden estas políticas, he gastado un recurso que es muy valioso para los trabajadores sin un objetivo concreto", ha agregado.

Loli García ha afirmado que el "binomio movilización-negociación" es "el único que da resultado" y también "hay que estar en las mesas". "Una movilización en un momento como este, donde se abren escenarios de oportunidad, y sin unos objetivos marcados, ni una gestión de cómo se va a trabajar esa huelga, no tiene sentido", ha manifestado.

En este sentido, espera que este otoño sea "un tiempo de oportunidades" y se pueda avanzar en un acuerdo en torno a la reforma laboral, en nueva legislación para la calidad del empleo y otras materias. "También avisamos: o se cumple lo acordado o nos van a tener enfrente y seguiremos en las calles reclamando lo que es de justicia", ha dicho.

EMPRESARIOS

Por otra parte, ante sentencias como la del TSJPV que anuló los despidos de Tubacex y la lectura de Confebask de que esas resoluciones generan inseguridad jurídica en las empresas, ha asegurado que lo que no puede hacer la patronal vasca es que, "cuando una sentencia le gusta, diga que respeta las decisiones y, cuando no le gustan, traslade que los jueces generan inseguridad".

Loli García ha afirmado que, a lo largo de la pandemia, se han impulsado los ERTE, que dan "margen a medidas de flexibilidad interna, sin tener que despedir" y el sindicato ha instado a utilizar esos instrumentos.

"Cuando las empresas hacen oídos sordos, se acaba judicializando esto y creemos que las decisiones judiciales están ajustadas a derecho. Les puede gustar más o menos", ha indicado García, que ha manifestado que "esto no va de qué malos son los jueces y qué mal nos tratan".

El problema, a su juicio, es que existe "cierta irresponsabilidad" por parte de los empresarios en Euskadi, que "han estado recibiendo importantes cantidades de dinero público por varias vías" y "qué menos que tener un poco de corresponsabilidad y se garantice el mantenimiento del empleo".

"Utilizan esos instrumentos y a su vez eliminan plantillas, cuando hay instrumentos para evitar esta situación", ha manifestado. Por ello, les ha pedido "un poco de responsabilidad" porque es el momento de que "garanticen el empleo y aporten algo al conjunto de la sociedad que tanto les ha aportado a ellos".

Ante las críticas de los empresarios a las limitaciones al despido que incluyen los ERTE, la dirigente de CC.OO. ha señalado que "el liberalismo es lo que tiene" pero, "cuando recibes ayudas de papá Estado, tienen que venir condicionadas porque son presupuestos públicos".

"EGOÍSMO"

"Es de recibo que cuando las empresas reciben dinero, venga condicionado y que, además, esa condición sirva para mantener el empleo, pero aprovecharse de determinadas situaciones para, además, aligerar la plantilla en condiciones que no están justificadas es de mucho egoísmo y de ser muy insolidario con el conjunto del país", ha apuntado.

Loli García espera que no haya una avalancha de ERE tras los ERTE porque "la medida de contención del empleo va más allá de la finalización del ERTE" y ha dicho a los empresarios que "se les quite de la cabeza aprovechar ese escenario" porque el sindicato "va a estar encima" y lo va a denunciar.

Ante la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel, muestra "cierta preocupación" porque desconocen sus planes de futuro y exigirán, tanto a la empresa como al Gobierno vasco, un "proyecto de futuro que garantice el mantenimiento del empleo y las condiciones".

Por otra parte, ha reclamado, "de una vez por todas", empleo de calidad. "Vale ya del abuso de la temporalidad, la rotación laboral y la precariedad. Este país tiene un problema de desempleo claro pero el principal problema es su calidad", ha apuntado García, que no ve "justificación" para esos niveles de temporalidad porque "es de vergüenza".

La dirigente sindical dice que "no es de recibo" que Euskadi sea de las comunidades con una tasa de temporalidad mayor en el empleo público, aunque cree que se abre una "oportunidad" con el acuerdo alcanzado a nivel estatal sobre interinos. Ha defendido que tienen que aflorar todas las plazas ocupadas por interinidad no ligadas a sustituciones temporales y entre 2021 y 2022 "sacarlas a OPE".

Por otro lado, ha indicado que se está avanzando en Euskadi en una serie de materias en el ámbito de diálogo social pero hay que acabar de cerrar el pacto por la Industria y, por otra parte, considera que el conjunto del Gobierno vasco "tiene que asumir, de una vez por todas, lo que es el diálogo social porque no es un ámbito de consultoría".

Loli García también se ha referido a la reforma de la RGI y, tras defender que se extienda para "cubrir el conjunto de necesidades y que nadie se quede en la cuneta", cree que en algunos casos "hay avances" respecto al borrador de la anterior legislatura pero "en otros es insuficiente y hay espacio de mejora importante".

Por último, ante la intención del PNV de avanzar en un nuevo estatus, ha manifestado que "los debates no son malos", pero cualquier propuesta "debe tener en cuenta la pluralidad del país, trabajarse de manera transversal y reunir los consensos más amplios posibles" para que "luego se pueda trasladar a la ciudadanía y decida".