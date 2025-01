Loli García espera que Confebask acuda con mentalidad constructiva a la mesa de salario mínimo y no se niegue al acuerdo

Cree que la vía del acuerdo interprofesional tiene "mucha más certidumbre" que la de la modificación legislativa para ese objetivo

BILBAO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, espera que Confebask acuda con "mentalidad constructiva" a la mesa que se constituirá en Euskadi para negociar un salario mínimo y ha afirmado que no sería "entendible" que la patronal vasca se negara a "intentar negociar y llegar a un acuerdo".

En declaraciones a Europa Press, la líder de CCOO Euskadi se ha referido a la decisión de CCOO, ELA, LAB y UGT de registrar en el CRL solicitudes para constituir el 6 de febrero una mesa de negociación para un acuerdo interprofesional que establezca un salario mínimo de convenio en Euskadi. La patronal vasca, Confebask, ha anunciado, de momento, que acudirá a esa reunión, si bien no se ha pronunciado sobre la iniciativa.

La dirigente sindical le ha pedido a Confebask que "vaya a la reunión con voluntad de negociación y de intentar buscar un acuerdo" porque se trata de un tema "importante".

"Creemos que el marco bipartito y el marco de la negociación colectiva es el marco que comparten ambas partes y entendemos que Confebask debería ir con mentalidad constructiva y en clave de intercambio de posiciones y de intentar buscar un acuerdo", ha remarcado.

Loli García ha recordado que Confebask siempre ha apuntado que el ámbito del salario "es la negociación colectiva" y lo que "se va a iniciar el día 6 es negociación colectiva, es ámbito bipartito". Por lo tanto, cree que "no sería entendible que no participaran y que se negaran a intentar negociar y buscar un acuerdo, donde cada uno ponga obviamente sus posiciones".

"Es verdad que el salario mínimo estatal ofrece un marco importante. No olvidemos que ha subido gracias a los acuerdos del diálogo social un 56% desde 2018 pero para adaptarlo a la realidad socioeconómica de cada sitio y de cada territorio, ahí está el papel de la negociación colectiva. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en un acuerdo para intentar buscar para Euskadi un salario mínimo, más teniendo en cuenta que el 96% de los trabajadores vascos están cubiertos por un convenio", ha precisado.

La secretaria general de CCOO Euskadi ha insistido en señalar que es el "marco adecuado" y no entenderían que la patronal vasca "no estuviera en la mesa" porque, si no, lo interpretarían "como una excusa".

Por ello, les ha demandado que asistan a la reunión del 6 de febrero con voluntad "negociadora, de intercambiar posiciones e intentar llegar a un acuerdo".

PLANTEAMIENTO DE CCOO

Loli García ha manifestado que no va a acudir a la mesa de negociación "a priori, con una posición fijada" sobre la cuantía que debería tener un salario mínimo de convenio y asistirá "con voluntad de negociar y buscar un acuerdo".

La representante sindical cree que es necesario hacer un análisis de la situación de la negociación colectiva en Euskadi y de la realidad socioeconómica en el País Vasco, algo que también está planteando el Gobierno vasco.

"Nos parece que abrir una mesa en este espacio y que nos podamos juntar las organizaciones sindicales y empresariales a hablar de este tema ya supone un avance importante con respecto a nuestra realidad y no vamos con una posición prefijada. Veremos en el ámbito de la negociación cómo va desarrollándose y ahí iremos marcando nuestra posición", ha apuntado.

Ante la otra vía abierta por ELA, LAB, ESK Steilas, Etxalde e Hiru, la de registrar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que las instituciones vascas y navarras "tengan capacidad" de establecer un salario mínimo, Loli García ha señalado que, a día de hoy, no conocen en concreto el planteamiento que se hace en esa iniciativa.

Loli García ha recordado que siempre han trabajado en la clave de "buscar espacios que tengan certidumbres", es decir que haya "marco de trabajo". A su juicio, potenciar el ámbito bipartito en Euskadi "es potenciar el marco de relaciones vasco" y eso "es lo más importante".

"Nosotros creemos que tenemos ya un instrumento en Euskadi para fijar un salario mínimo de convenio propio, que no es otro que el que hemos iniciado. Y otro tipo de cuestiones nos crean cierta incertidumbre y no sabemos qué viabilidad van a tener. Nosotros trabajamos con espacios donde creemos que tenemos un marco en Euskadi para poder fijarlo, y es el marco del acuerdo interprofesional", ha señalado.

Loli García cree que la vía del acuerdo interprofesional tiene "mucha más certidumbre" que la de la modificación legislativa, que "no depende de las organizaciones sindicales y empresariales". "Si ellos han optado por trabajar las dos vías, es su planteamiento", ha agregado.

Ante el hecho de que los cuatro sindicatos hayan superado sus diferencias para impulsar esta iniciativa de buscar un acuerdo interprofesional, la dirigente de CCOO Euskadi ha destacado que su sindicato siempre ha trabajado "por tener espacios de unidad".

"Y nos parece que el marco de la negociación colectiva es un ámbito importante cuando todos coincidimos en tener un mismo planteamiento. Es un dato positivo. No debería de ser excepcional, sino que debería de ser lo habitual. Nosotros vamos a trabajar siempre por tener un marco de unidad en aquellas materias que entendemos que van a beneficiar al conjunto de la clase trabajadora", ha manifestado.