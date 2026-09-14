LSB-USO Euskadi celebrará su 14º Congreso Nacional el 16 de octubre en Bilbao

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

LSB-USO Euskadi celebrará el próximo 16 de octubre en el Itsasmuseum de Bilbao su 14º Congreso Nacional, en el que definirá sus principales líneas de actuación para los próximos cuatro años y elegirá a su nueva Comisión Ejecutiva Nacional.

Bajo el lema 'Guztiok batera, con futuro', el Congreso abordará "los principales retos que afronta actualmente el mundo del trabajo", entre ellos la transformación tecnológica, el relevo generacional, la precariedad, la salud laboral, la igualdad, la negociación colectiva y la participación de las personas trabajadoras, según ha explicado en un comunicado.

La cita tendrá además "un especial significado" al coincidir con el 50 aniversario del primer Congreso Nacional de LSB-USO Euskadi, celebrado en Pamplona el 19 de diciembre de 1976.

Aunque el primer Congreso se celebró en esa fecha, los primeros pasos de USO en Euskadi se remontan a finales de los años cincuenta, cuando jóvenes trabajadores comenzaron a organizarse en la comarca de Zumarraga, en Gipuzkoa, para "defender los derechos laborales y las libertades sindicales en un contexto en el que los sindicatos todavía no eran legales".

Desde entonces, han destacado sus responsables, "LSB-USO Euskadi ha consolidado su presencia en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, manteniendo un modelo sindical basado en la independencia, la pluralidad y la cercanía a las personas trabajadoras".

El 14º Congreso servirá para valorar esta trayectoria y, sobre todo, "decidir cómo afrontar los cambios que ya están transformando el mundo laboral y reforzar la presencia del sindicato en los centros de trabajo".

En palabras de su secretario general, Jon Quintana, "tenemos una historia de la que sentirnos orgullosos, pero nuestra obligación no es mirar atrás: es utilizar esa experiencia para seguir siendo útiles a las personas trabajadoras de Euskadi".