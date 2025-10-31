MAEX aumenta su presencia en Euskadi con nueva clínica en Vitoria y alcanza los 15 centros a nivel nacional

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

MAEX, de Donte Group, ha aumentado su presencia en Euskadi con la incorporación de una nueva clínica dentral en Vitoria-Gasteiz, MAEX Donnay, con la que alcanza los 15 centros a nivel nacional. La nueva clínica lleva el nombre de su director médico, el doctor Imanol Donnay, odontólogo especializado en implantología y cirugía oral.

Según han destacado desde MAEX en un comunicado, la nueva clínica dental de Vitoria-Gasteiz incorporada al grupo, "al igual que el resto de los centros de la marca, comparte los valores de excelencia clínica, calidad asistencial e innovación tecnológica, que han posicionado a MAEX como grupo de clínicas referente en el sector bucodental".

La clínica, fundada en 1998, aporta "28 años de experiencia y un equipo que cada día trabaja con un mismo propósito, el de ofrecer profesionalidad y cercanía, capacidad tecnológica y excelencia médica", han destacado desde MAEX.

En este sentido, Javier Martín Ocaña, CEO de Donte Group, ha destacado que, con esta nueva adquisición, ya suman 15 clínicas MAEX en España. "El crecimiento del sello está siendo extraordinario, pero lo más destacable es que mantenemos intacto nuestro compromiso con la excelencia dental y la calidad asistencial. Seguir incorporando equipos y clínicas que son referentes en su especialidad, y que al mismo tiempo comparten su conocimiento y se enriquecen del trabajo conjunto, es realmente inspirador", ha subrayado.

Por su parte, el doctor Imanol Donnay, odontólogo especializado en implantología y cirugía oral, y director médico de la clínica, ha asegurado que para ellos es "un honor" formar parte MAEX" porque "representa un reconocimiento al trabajo desarrollado" desde hace 28 años y "también una oportunidad para seguir creciendo y evolucionando".

MAEX Donnay, ubicada en la calle de los Herrán, número 7, cuenta en sus instalaciones con 12 gabinetes completamente equipados, quirófano propio y tres salas de recuperación y de espera. Además, trabajan con las tecnologías más avanzadas, entre ellas, la radiografía 3D (Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT), cirugía navegada, escáner intraoral, etc. Se tratan de herramientas que permiten "un diagnóstico preciso y una planificación personalizada para cada paciente", han explicado.

Asimismo, han destacado desde MAEX, el centro es "referente en la aplicación de la técnica de sedación consciente" y, gracias a ella, la clínica puede ofrecer tratamientos "seguros, cómodos y adaptados a las necesidades específicas de cada paciente, incluso en aquellos casos en los que la atención odontológica puede resultar más compleja, garantizando así una experiencia positiva y de confianza".

El equipo multidisciplinar cubre todas las especialidades odontológicas, con especial reconocimiento en implantología dental. Entre los tratamientos disponibles se incluyen implantología dental, endodoncia, cirugía oral, estética dental, odontopediatría, ortodoncia, blanqueamiento dental, periodoncia y odontología conservadora.