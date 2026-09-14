Mañana soleada y temperaturas veraniegas este martes en Euskadi, aunque por la tarde se extenderá la nubosidad

Cielos despejados en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una mañana soleada pero durante las horas centrales las nubes bajas aumentarán de oeste a este por el litoral y a partir de la tarde la nubosidad se irá extendiendo hacia el interior. Al final del día, el cielo quedará nublado y lloverá en la mitad norte.

Las temperaturas continuarán siendo veraniegas aunque bajarán, con máximas en la capitales de 26 grados en San Sebastián, 27 grados en Bilbao y 30 en Vitoria. El viento del nororeste arreciará por la tarde en el litoral, donde se esperan rachas fuertes.