Marian Azpiroz, Premio Carmen Adarraga 2026 por su trayectoria "pionera" ligada al surf en Gipuzkoa

Marian Azpiroz, Premio Carmen Adarraga 2026 - DFG

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha concedido el Premio Carmen Adarraga 2026 a Marian Azpiroz, por su trayectoria "pionera" ligada al surf y referente en la historia de este deporte en Gipuzkoa. El reconocimiento se entregará el 11 de marzo en un acto público que se celebrará en Kirol Etxea de San Sebastián.

El jurado ha destacado la trayectoria "pionera" de Azpiroz y su contribución a "profesionalizar un deporte que en los años 70 era todavía incipiente", así como su papel en "la consolidación de una cultura deportiva con proyección internacional".

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha subrayado que "este premio es una decisión política en el mejor sentido: visibilizar a quien abrió camino y ampliar referentes para las generaciones que vienen".

"La igualdad en el deporte no se consigue con discursos, sino con hechos: reconocer, reparar invisibilidades y poner en el centro el talento de las mujeres. Si queremos un deporte más justo, más diverso y más feminista, tenemos que contar bien su historia y repartir mejor el reconocimiento", ha añadido.

Marian Azpiroz (Aginaga, 1949) es fundadora de Pukas Surf junto a su marido Iñigo Letamendia y hermano Miguel Azpiroz, y es hoy reconocida por "haber transformado la industria del surf en el País Vasco gestionando con éxito una empresa familiar con proyección internacional desde 1979".

"Marian apostó por la colaboración entre mujeres y hombres como motor de innovación desde los años 70, una época en la que el surf era casi inexistente", han destacado desde la Diputación. Comenzó tejiendo bikinis mientras su marido fabricaba tablas de surf de forma artesanal. Continuaron con la apertura de tiendas (la primera en Zarautz en 1977), talleres de costura, fábricas de tablas, escuelas de surf y la organización de eventos internacionales.

Con el tiempo, Pukas pasó de ser un taller a un referente internacional cuyas tablas han sido utilizadas por campeones del mundo. El jurado ha puesto en valor, además, su "mirada estratégica para conectar deporte, industria y proyección exterior", destacando su papel en el impulso del Pukas Pro, evento que contribuyó a situar Zarautz en el circuito internacional.

También ha resaltado su "capacidad de liderazgo en momentos complejos", como la reconstrucción tras el incendio total de la fábrica en 2017, y su contribución al impulso de talento local, con apoyos a figuras como Aritz Aranburu.

El Premio Carmen Adarraga, creado en 2016, tiene como objetivo destacar y dar visibilidad a mujeres que han tenido un impacto significativo en el mundo del deporte a través de sus logros y actitudes. Carmen Adarraga (Hernani, 1921-2004) fue una pionera del deporte guipuzcoano, capitana de la selección española de baloncesto y tres veces campeona de España.