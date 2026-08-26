Marijaia y artistas del circo animan a los niños ingresados en el Hospital de Basurto

Mariajaia visita a los niños ingresados en el hospital de Basurto junto a la Corporación municipal y miembros de la comisión de fiestas - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marijaia y una selección de artistas del Gran Circo Holiday se han desplazado este miércoles hasta el Hospital de Basurto para visitar y animar, con motivo de la Aste Nagusia bilbaína, a los niños y niñas que se encuentran ingresados en el centro.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, han participado también el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la concejala de Fiestas e Igualdad, Itziar Urtasun, otros representantes de la corporación municipal, de la dirección de la OSI Bilbao-Basurto, de la Comisión Mixta de Fiestas, así como de la pregonera Onintza Enbeita y la txupinera, Ainhoa Urrejola.

Como en otras ediciones los jardines del Pabellón San Pelayo han acogido el espectáculo, que ha incluido una muestra de números de malabarismo, acrobacias y de payasos, con el que, han destacado desde el Consistorios, han acercado "la alegría y el espíritu de Aste Nagusia a las niñas y niños que permanecen ingresados en el área de Pediatría".

Al término de la visita, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que este evento de Aste Nagusia es siempre "un día muy especial" porque acerca la fiesta a "personas que no pueden disfrutar de Aste Nagusia".

Por ello, y cuando esto ocurre, "lo que hacemos es llevar Aste Nagusia a donde están estas personas, estos niños para, de alguna manera, alegrar un poco el día a quienes están ingresados en el hospital de Basurto y los artistas del circo puedan sacar esa sonrisa que tienen dentro y que en estos días aquí hospitalizados les puede costar mucho más sacarla".

El objetivo, ha concluido Aburto, es que "los niños y niñas hospitalizados en Basurto puedan pasar un día diferente, un día mejor, gracias a que Aste Nagusia viene a verles a donde ellos están".